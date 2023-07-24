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【美股焦點】AMC優先股轉普通股申請遭駁回　融資失敗但盤前最多升逾6成　開市仍升超過1成

股市 22:00 2023/07/24

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美國知名連鎖電影院線AMC（美：AMC） 股價周一（24日）盤前曾升超過6成，主要由於美國特拉華州法院駁回了公司將APE優先股轉換爲普通股的申請，被視為散戶投資者的一場意外勝利，因爲若該申請獲批，散戶投資者的持股將被稀釋。

轉換普通股將影響散戶利益

特拉華州法院法官上周五 （21 日） 表示，無法批准這項轉換交易，由於利率上升導致貸款融資變得困難，AMC一直渴望轉換APE並發行新股來融資，判決令急於進行資本重組的AMC重新回到原點。若AMC能夠將APE優先股轉換爲普通股，計劃能幫助該公司從每股中獲利5美元，但同時也將損害散戶權益。

因此，以養老基金和散戶投資者爲首的股東提起集體訴訟，訴訟特別關注「鏡像投票」（mirror voting）條款，要求股票存托公司根據APE的實際投票比例對所有優先股進行投票。

AMC CEO發信指公司有融資迫切性

AMC行政總裁Adam Aron已修改股票轉換計劃，試圖爭取法官的批准。他在一封致投資者的公開信中宣布會修正股票轉換計劃，強調籌集新資金的目的是為了公司可以繼續生存下去，為了能長期保護AMC股東的價值，公司必須能夠籌集股本。

他又表明表示，如果AMC院線無法籌集股本，那麽該公司在2024年或2025年耗盡現金的風險將會增加，或者無法令人滿意地進行再融資並延長部分債務的期限。

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編輯：葉志偉

 

 

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