【阿里巴巴9988】阿里因戰略夥伴身份 不參與螞蟻股份回購

阿里巴巴(09988）宣布，收到旗下金融科技平台，其持有 33%股權的非併表關聯方螞蟻集團的通知，螞蟻集團於 2023 年 7 月 23 日已召開股東大會，其 股東已批准螞蟻集團向其全體股東回購不超過 7.6% 股份的議案。 鑒於螞蟻集團繼續為阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，阿里巴巴已決定將不在此次擬議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以續維持其於螞蟻集團的持股。阿里全日下跌近2%收報89.55元。

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另外，阿里發布的上年度年報披露，集團旗下的菜鳥集團負責人萬霖和國際數字商業集團負責人蔣凡已成為阿里合伙人。而阿里雲創始人王堅料因年滿60歲須退任，未有再出現在合夥人名單。值得留意的是，早前被剔出合夥人名單約3年的蔣凡再度升任合夥人。他自去年起一直負責領導阿里國際數字商業板塊，及後阿里巴巴宣布將集團旗下業務分為六大塊，一些業務可能還會上市，其中包括蔣凡負責的數字商業部門。

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