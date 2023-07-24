【港區國安法】袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌遭帶走調查　前者有份創辦「彌明生活百貨」股價微跌

▲ 彌明生活百貨由袁彌明及姐姐袁彌望合作創辦，二人均為公司執董，袁彌明為主席兼行政總裁。而袁彌昌並非彌明生活百貨董事會成員或管理層。

國安處通緝8名身在海外的民主派人士，包括袁弓夷。周一（24日）早上袁弓夷長女袁彌望和兒子袁彌昌被國安處帶往警署協助調查，但無作出拘捕。袁彌望為彌明生活百貨 （08473） 執行董事，事件似乎未對彌明生活百貨產生影響，周一股價微跌1.2%，收報0.167元，市值1.87億元。

彌明生活百貨由袁彌明及姐姐袁彌望合作創辦，二人均為公司執董，袁彌明為主席兼行政總裁。而袁彌昌並非彌明生活百貨董事會成員或管理層。

袁彌望從事護膚品及化妝品行業及保健產品行業已久，曾任職英旺國際有限公司、環惠有限公司、Mi Ming Investment等公司董事，現時主要負責制定及優化彌明生活百貨日常營運，尤其是監督營運、資源分配及跨部門工作。

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責任編輯：李哲毅