  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌遭帶走調查　前者有份創辦「彌明生活百貨」股價微跌

Hot Talk 20:14 2023/07/24

分享：

分享：

彌明生活百貨由袁彌明及姐姐袁彌望合作創辦，二人均為公司執董，袁彌明為主席兼行政總裁。而袁彌昌並非彌明生活百貨董事會成員或管理層。

國安處通緝8名身在海外的民主派人士，包括袁弓夷。周一（24日）早上袁弓夷長女袁彌望和兒子袁彌昌被國安處帶往警署協助調查，但無作出拘捕。袁彌望為彌明生活百貨 （08473） 執行董事，事件似乎未對彌明生活百貨產生影響，周一股價微跌1.2%，收報0.167元，市值1.87億元。

彌明生活百貨由袁彌明及姐姐袁彌望合作創辦，二人均為公司執董，袁彌明為主席兼行政總裁。而袁彌昌並非彌明生活百貨董事會成員或管理層。

袁彌望從事護膚品及化妝品行業及保健產品行業已久，曾任職英旺國際有限公司、環惠有限公司、Mi Ming Investment等公司董事，現時主要負責制定及優化彌明生活百貨日常營運，尤其是監督營運、資源分配及跨部門工作。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【人工智能】微軟Google等美企據報因憂違反《國安法》 　限制香港使用ChatGPT等AI工具

【中國監管】早前遭國安機關調查辦事處　凱盛融英成立合規委員會

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 彌明生活百貨（08473）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電動車】美國眾議院調查福特電池廠使用寧德時代技術　寧德時代：正常推進計劃

下一篇文章

【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）
【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）
【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款