【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽

三星（Samsuang）將在本月26日於韓國舉行本年第二個Unpacked發佈會，以「Join the flip Side」為主題，主角是Galaxy Z系列的兩款新機：Galaxy Z Fold 5 及 Galaxy Z Flip 5。兩款新機預計都會有重大升級。不但使用了強大的Snapdragon 8 Gen 2處理器、更新了攝像頭系統，而且還對折疊技術進行了更新，採用水滴形鉸鏈折疊，不但能讓手機摺疊時更貼合，而且留下的摺痕更淺。

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就Galaxy Z Fold 5來說，作為Galaxy Z Fold 4 的後繼機型，該手機據稱具有 7.6 英寸以及 6.1 英寸封面顯示屏，均採用可折疊 AMOLED 顯示屏，刷新率（Refresh Rate）為 120Hz。Fold 5還將提供12GB RAM 和 512GB 的存儲空間配備後置三鏡頭系統，包括 50 百萬像素主傳感器、12 百萬像素超廣角傳感器、和 10 百萬像素遠攝傳感器。另外，Z Fold 4的機身據稱有配置筆槽，可存放在手機中的 S Pen 手寫筆。

另一位主角Galaxy Z Flip 5則具有 6.7 英寸可折疊AMOLED 顯示屏，刷新率為120Hz。它同樣配備Snapdragon 8 Gen 2 處理器，並具有 8GB RAM 和 256GB存儲空間。該手機則配備後置雙鏡頭系統，包括 50 百萬像素主傳感器和 12 百萬像素超廣角傳感器。

摺機市場較小 出貨量增長速度慢

根據韓媒The Elec報道，Samsung將 Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Z Flip 5的預計出貨量定為1000萬部，分別為800萬部Z Flip 5以及200萬部Z Fold 5，遠低於Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4的1500萬部。外界推測，這與可折疊手機的市場仍然相對較小而造成的。

根據Counterpoint Research既其他市場調研公司推測， 2023 年全球可折疊智慧型手機出貨量僅僅達到 1700 萬部，2024 年將達到 2200 萬部，增長速度緩慢。

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責任編輯：王愷楹

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