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【日本旅遊】美高梅國際：美高梅中國於澳門賭場市佔率提升至逾10%　日本大阪賭場明年中後期開始動工

股市 19:19 2023/07/24

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【日本旅遊】美高梅國際：美高梅於澳門賭場市佔率提升至逾10%　日本大阪賭場明年中後期開始動工

身兼美高梅中國 （02282） 聯席董事長兼母公司美高梅度假村國際（美：MGM）行政總裁兼總裁Bill Hornbuckle表示，澳門業務佔集團現金流約20%，集團對於看到澳門業務好轉感到興奮，並認為是一個良好開始，而疫情前，美高梅中國 （02282） 於澳門賭場的市佔率低於10%，今年部分月份提升到13%至15%，令澳門變成美高梅重要的一部分，也是集團與亞洲的重要聯繫。

日本賭場是長達12年的興建計劃

談及日本大阪賭場度假區的計劃，Bill Hornbuckle指，這是一個長達12年的興建計劃，目前仍處於初步階段，將於今年秋季簽署項目發展協議，希望明年中或較後時間落實條款及開始動工，目標2030年開幕。

大阪賭場渡假區將會位於人工島夢州（Yumeshima），Bill Hornbuckle稱，夢州最初是為了參加1972年奧運會而建造的，2025年將於當地舉行世會，屆時很多基建及部分旅遊設施都會興建並投入使用，之後美高梅會繼續發展有關地域。

大阪賭場度假區由美高梅度假村國際及Orix（日：8591）各佔40%股權。

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編輯：陳韻妍

港股 美股 澳門 日本 美高梅中國（02282） 大阪
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