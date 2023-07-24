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【電動車】美國眾議院調查福特電池廠使用寧德時代技術　寧德時代：正常推進計劃

股市 20:32 2023/07/24

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【電動車】美國眾議院調查福特電池廠使用寧德時代技術　寧德時代：正常推進計劃

福特（美：F）2月宣布計劃斥資35億美元在美國本土建立電池廠，將使用中資企業寧德時代（深：300750）的磷酸鐵鋰無模組電池包（CTP）技術，但建廠計劃遭美國眾議院轄下的兩個委員會調查。内地傳媒最新引述寧德時代董秘處職員指，關注到美國眾議院調查消息，強調目前正常推進該計劃。

眾議院籌款委員會主席Jason Smith、中國特別委員會主席Mike Gallagher 據報聯署致函福特汽車，要求解釋交易是否違反《削減通脹法案》中的「外國關注實體」製造或組裝、寧德時代與強迫勞動的關係，以及所創造的就業機會是否會流向中國的問題。

福特：待美財政部後續指引   確保符合法案要求

寧德時代回應指，公司不擁有該電池廠的股權，僅向福特進行有償的技術許可。

福特亦回應稱，已收悉聯署信，並將做出回應，又指公司正待美國財政部的指引，確保協議不違反當局的要求，重申擁有該廠的營運權。該工廠預計於2026年投產。

美國國會早前通過了《通脹削減法案》，規定電動車須在北美洲製造，而且電池須最少有40%的材料來自北美洲或美國的貿易夥伴，才可獲得7,500美元的稅額減免。

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