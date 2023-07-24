  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】傳蘋果今年目標iPhone 15出貨量8500萬部　Pro機型或加價

股市 19:06 2023/07/24

分享：

分享：

【AAPL】傳蘋果今年目標iPhone 15出貨量8500萬部　Pro機型或加價

蘋果（Apple，美：AAPL）新款iPhone 預計即將登場，《彭博》引述消息人士指，蘋果要求供應商今年生產約8500萬部iPhone15，與前年水平相若。

全球經濟波動，整體手機市場出貨量下滑的背景下，蘋果仍然保持新iPhone出貨量目標，知情人士表示，由於蘋果正在考慮提高 iPhone Pro 機型的價格，因此整體收入可能會增加。

知情人士稱，由於今年感光元件CMOS生產遇上挑戰，蘋果不得不將新iPhone入門級別銷量預期下調約200萬部，但通過會增加價格較高的 Pro 機型訂單來彌補這一下滑。

早前有科技媒體指，新款 iPhone 的初始銷量可能為 8300 萬至8500萬部，蘋果預計今年8500萬部的出貨量略低於蘋果前兩年提出的9000萬部的初始出貨目標。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【AAPL】蘋果據報正研發「Apple GPT」　股價創新高

【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價　最樂觀潛在升幅近四成

編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）

下一篇文章

【美股盤前】市場靜待環球議息　道指期貨升52點　Tesla盤前再跌1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）
【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款