▲ 【AAPL】傳蘋果今年目標iPhone 15出貨量8500萬部 Pro機型或加價

蘋果（Apple，美：AAPL）新款iPhone 預計即將登場，《彭博》引述消息人士指，蘋果要求供應商今年生產約8500萬部iPhone15，與前年水平相若。

全球經濟波動，整體手機市場出貨量下滑的背景下，蘋果仍然保持新iPhone出貨量目標，知情人士表示，由於蘋果正在考慮提高 iPhone Pro 機型的價格，因此整體收入可能會增加。

知情人士稱，由於今年感光元件CMOS生產遇上挑戰，蘋果不得不將新iPhone入門級別銷量預期下調約200萬部，但通過會增加價格較高的 Pro 機型訂單來彌補這一下滑。

早前有科技媒體指，新款 iPhone 的初始銷量可能為 8300 萬至8500萬部，蘋果預計今年8500萬部的出貨量略低於蘋果前兩年提出的9000萬部的初始出貨目標。

相關文章：

【AAPL】蘋果據報正研發「Apple GPT」 股價創新高

【AAPL】大摩料印度將成蘋果未來5年收入的主要推動力、調升目標價 最樂觀潛在升幅近四成

編輯：李哲毅