【大行報告】維達3331成本優勢下半年展現 中金維持跑贏行業評級　目標價下調至19元

中金發表報告指，維達國際(03331)由於需求復甦乏力和基數較高，拖累第二季收入增長，導致上半年業績遜市場預期。該行考慮到次季軟木漿及硬木漿價格按年跌6%及29%，及其庫存周期，中金料其成本優勢下半年展現，帶動盈利見底回升。





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此外，中金又指，維達毛利率和淨利潤率可能會恢復到令人滿意的水平；由於人均用紙量的增加和產品結構升級，該行預計維達下半年收入繼續保持穩定增長。另一方面，考慮到第二季業績遜預期，中金將今明兩年盈利預測分別下調 56.3%和47.4%，至分別6.17億元和9.71億元；目標價相應下調19.1%至19元，維持「跑贏行業」評級。

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記者：張以正