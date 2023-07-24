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【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI　建新廠生產EV電池

科技 20:00 2023/07/24

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電動車（EV）市場迅速發展，與傳統燃油汽車此消彼漲的趨勢愈趨明顯，驅使全球各大車廠加速生產電動車。擁有寶獅（Peugeot）、Jeep、Ram等多個旗下品牌的意大利汽車製造商Stellantis今（24日）宣布，考慮與韓國電池製造商三星SDI攜手合作，在美國開設第二所合資工廠，生產電動車電池。

【Tesla電動貨車】Tesla首款電動貨車Cybertruck　預期售價由5萬美元起

綜合外媒報道，Stellantis已與三星SDI簽署一份合作備忘錄，將在現有的StarPlus Energy合資企業下，在美國建立第二所電池廠，料於2027年投產，初期產量達約34百萬度（GWh）。惟是次交易仍尚未定案，廠房地點也還在評估中。兩間企業將就新工廠投資多少資金，及僱用多少員工，仍有待雙方公佈。

該企先前規劃，在2030年，實現歐洲100%電動私家車銷量，及美國地區電動私家車和電動輕型貨車銷量，佔當地總私家車和輕型貨車銷量的50%。另早於2022年5月宣布，便與和三星SDI宣布，在美國印第安納州建立一所電池廠，料於2025年第一季度投產。目前，該工廠仍在興建中。

Stellantis行政總裁Carlos Tavares指，再次計畫興建新工廠，有助其實現在2023年前為北美市場提供至少25輛新型純電動車的目標。三星SDI行政總裁Yoon Ho Choi則在聲明中稱：「第二所工廠將加速我們對美國市場的滲透。」

【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里

【電動車】英奢侈汽車品牌Aston Martin轉型　擬生產高效能電動車　

責任編輯：殷凱怡

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