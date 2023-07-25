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碧咸夫婦開P賀美斯贏地標戰 維多利亞開金口獻唱

環球社會熱點 08:05 2023/07/25

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阿根廷球星美斯（Lionel Messi）日前首次代表新球會上陣，即攻入致勝一球。班主之一﹑英格蘭名宿碧咸（David Beckham）賽後大搞派對，廢祝美斯在美國職業生涯首仗旗開得勝，妻子維多利亞（Victoria Beckham）更罕見獻唱組合金曲。

美斯邁阿密地標戰 補時罰球絕殺對手 【下一頁】

C朗IG出文收約1880萬封王 美名媛一家4人入前10 【下一頁】

維多利亞周日（23日）在社交平台發文，顯示與丈夫在賽後開派對，慶祝美斯在美國獲得首場勝利。片中的碧咸與維多利亞明顯已現醉意，兩人一同合唱後者所屬組合Spice Girls的名曲《Say You'll Be There》。

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上周五（21日）的比賽後，維多利亞亦發出多張當日現場照片，包括碧咸與NBA明星勒邦占士（LeBron James）及名媛Kim Kardashian一家的合照等。維多利亞盛讚丈夫，表示為碧咸感到自豪。

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外界盛傳The Spice Girls原定有望明年重組，並舉行演唱會。惟消息人士表示，維多利亞希望專心投入時裝事業，即使隊友哀求亦未能說服她重回歌壇，在社交平台獻唱或是她為數不多的表演片段。

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責任編輯：吳漢培

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