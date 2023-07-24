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【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　本周三晚上舉行　一文看清3大新品預測

科技 19:01 2023/07/24

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Samsung將在 7 月 26 日舉行今年第二場發佈會《Galaxy Unpacked 2023》地點首次定在於韓國首爾。

Samsung 今年第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023，將在 7 月 26 日於韓國首爾舉行發表會，是該品牌首次在韓國舉辦 Unpacked Even。而且邀請函以「細機」作為襯托並以「Join the flip Side」作為主題。這次發佈會的主角是新一代摺屏手機 Galaxy Z Fold 5 及 Galaxy Z Flip 5。據悉，Z Flip 5轉用新轉軸設計，讓折痕較不明顯，亦加大了外屏幕。

【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始

另外，外界亦期待Z Fold 5會否解決折起時兩半中間隔空的問題，確保上下能貼合。與此同時，Samsung還將會在發佈會公佈其他新品，詳細預測如下：

1.Galaxy Z Fold 5 及Galaxy Z Flip 
Galaxy Z Fold 5 及Galaxy Z Flip 均有矚目的升級。據Mspoweruser的預測，Galaxy Z Fold 5 厚度比上一代減少 0.8 mm，折疊後約 15mm，而重量為253 克，比Galaxy Z Fold 4輕10g。Z Fold 5 將配備3個後置攝像頭，主攝像頭為 50MP ISOCELL GN3，使用 12MP 自拍前置攝像頭，至於顏色方面，除了黑色、白雙色之外，亦會推出全新冰藍色。另一款手機Galaxy Z Flip 5則擴展了外部顯示屏，令屏幕擴展至整個機面，增加用戶體驗。

兩機將首度採用全新的「水滴型鉸鏈」設計，讓手機摺疊時更貼合，摺痕更淺。另外。它們亦會用上Snapdragon 8 Gen 2處理器， 並支持Type C 及無線充電，此外，亦將維持IPX7 的防水配備。

2. Galaxy Watch 6 及Galaxy Watch 6 Classic
Snoopytech消息稱，是次發佈會還將公佈全新的 Galaxy Watch 6 智能手表系列：Galaxy Watch 6及Galaxy Watch 6 Classic。傳這次針對運動方面的功能進行了升級，增加了有氧運動及睡眠追蹤模式。

兩款手錶均分別推出藍芽及LTE版本。基本的Watch 6系列手帶將會推出40mm型號和 44mm 型號，至於Watch 6 Classic系列，則會有43mm 及47mm型號供選擇。兩個系列均搭配1.31 英寸及1.47 英寸 OLED 顯示屏，有2GB機身存量及16GB內置儲存。

3. Galaxy Tab S9 series
全新平板Tab S9 series也是這次發佈會備受期待的新品。據Techrader的預測，這次Tab S9將會推出3種型號：Tab S9, Tab S9 Plus, 以及Tab S9 Ultra。屏幕分別為 11 英寸、 12.9 英寸、以及 14.6 英寸。標準版的外型及形狀則與Galaxy Tab S8相似，卻配備 OLED 顯示屏，以及對鏡頭進行了升級。據悉，3款型號的後置盡頭和前置鏡頭分別為13MP 及12MP 攝像頭、13MP+8MP 及 12MP ，而Ultra版本更配備13MP+8MP的後置盡頭和兩個12MP前置攝像頭。

芯片方面，GALAXY TAB S9 據聞將配備Snapdragon 8 Gen 2。最高規格的Ultra型號可達 16GB RAM 和 1TB 存儲。另外， Galaxy Tab S9 Plus 亦將配備屏下指紋傳感器，以及支援Samsung DeX，讓用假可將平板電腦無線連接到其他屏幕上。

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責任編輯：王愷楹

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