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【大行看法】施羅德：中港股市估值便宜　房地產刺激政策成經濟復甦關鍵

股市 18:19 2023/07/24

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港股今日再度跌穿萬九關，內房及物管股更因債務違約憂慮，成為跌市重災區，施羅德亞洲區多元資產管理總監于學宇指，內地投資市場信心不足，與房地產市場復甦略微滯後有關。因此，會觀望中央會推出那些支持措施，將是繼績推動中國經濟復甦的關鍵之一，並指A股和港股現時均處於估值便宜的水平。

內房救市政策成關鍵

于學宇認為中國内地投資市場最關鍵挑戰是信心不足，很大程度上與内地房地產市場復甦略微滯後有關。因房地產投資在内地家庭整體財富投資中，佔相當大的比例。當樓市前景不明朗，内地家庭在額外消費和投資方面將變得更為審慎。

他指仍在觀望當局將會就支持房地產市場推出哪些支持措施。相信相關政策將是繼績推動中國經濟復甦的關鍵之一。此外，亦關注中國人民銀行的貨幣政策取向。認為中國目前未見通脹升溫的風險，貨幣政策的確有進一步放寬空間。

料今年不再出現「股債雙殺」

該行表示，考慮到A股和港股估值仍處於便宜的水平，若中國推出的經濟刺激政策能有效提振投資者信心，A股或港股在下半年相信有大幅追落後空間。此外，當局對特定策略性行業的支持政策，有望接捧房地產，成為推動經濟一大動力。關注行業包括電動車和再生能源等綠色產業，消費服務，以及半導體產業。

另外，日本股市受惠於當地經濟向好，相對亞洲區內其他市場可以略為看高一綫，但由於早前已錄得一定升幅，投資者不宜再大幅增持。

該行指，股票和債券反向關係開始重現，意味再像去年那樣發生罕見的「股債雙殺」機會較微。又指目前偏好債券多於股票，在預期信貸息差趨向穩定的情況下，投資級別債券、高評級國債 （包括亞洲政府債）和信用債相信可提供不俗且穩定的收益。

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編輯：葉志偉

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