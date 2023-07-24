海峰華軒兩房減價一成半售　持貨四年帳面微蝕12萬

美國本星期尾將公布議息結果，買家普遍持觀望態度，二手交投淡靜。中原地產郭詠媚表示，香港仔區7月暫錄約12宗買賣，平均呎價介乎1.45萬元至1.5萬元。海峰華軒低層C室成交，單位實用面積471平方呎，採兩房間隔，向西南，享開揚避風塘海景。單位去年放盤，當時叫價800萬元，最新降價至678萬元沽出，平均實用呎價約14,395元。

新買家為上車客，心儀單位海景，議價後感合理，即決定入市自用。據了解，原業主則於2019年以690萬元買入單位，持貨4年，是次沽貨帳面需蝕讓12萬元離場。

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