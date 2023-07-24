【著數優惠】全港最大間MarketPlace進駐圍方 推一系列體驗活動和優惠 $99入手1++級麥飼韓牛

全港最大的MarketPlace於大圍圍方登場，佔地超過2萬呎，有超過13,000款新鮮食材及各國貨品。新店擁有全港MarketPlace最大的咖啡專區和最多款式的酒類飲品，新店開幕期間不時會舉辦品酒及品嚐咖啡的活動和一系列限時優惠，詳情如下：

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1. 美酒折扣優惠 • 由即日至 10 月 31 日，全線紅酒、白酒、汽酒或香檳，購買 6 支享 85 折優惠。 2. 清酒折扣優惠 • 由即日至 8 月 18 日，購買清酒滿 HK$250 可享 8 折優惠！ 3. 烈酒折扣優惠 • 由即日至 8 月 18 日，購買烈酒 2 支可享 9 折優惠（白蘭地除外）！ 4. 週末品酒會 • 由 7 月 29 至 30 日，顧客於上午 11時至下午 7 時，可親臨圍方店品嚐Wynns 多款美酒。 5. yuu 會員限定優惠 • 由 7 月 22 日至 8 月 3 日，yuu 會員凡購物滿 HK$200，即賺 5x 積分。

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按圖看圍方MarketPlace：

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圍方店Market Place的咖啡款式超過 200 多款，有獨家推出比利時直送的 Belmio 膠囊咖啡，其中更有椰子味，這款適用於Nespresso 膠囊咖啡機。此外，圍方店特別於開幕期間安排了品味咖啡體驗，大家可以品嚐各品牌的精選咖啡。由即日至 8 月 3 日期間，店內設有 UCC 咖啡試飲體驗，而由 7 月 25 日至 7 月 30 日另設有 The Coffee Academics咖啡試飲體驗。

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Market Place 首次與區內人氣咖啡店 Cozy Coffee 合作，聯乘推出六款期間限定特製夏日飲品，其中血橙通靈咖啡及黃色潛艇（檸檬特飲）更是 Market Place 獨家產品，由即日起至 8 月 10 日於 Market Place大圍店內發售。同期，Cozy Coffee 大圍店亦隆重推出靈感來自 Market Place 的期間限定菜式，如咖啡三文魚手卷。

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Market Place圍方店有過千款美酒，包括多項本地手工啤酒品牌。而超市內的URBAN麵包櫃位亦推出了多款新品，包括期間限定的復仇者聯盟系列牛角酥及蛋糕甜品，產品配合不同 MARVEL超級英雄人物的角色特徵製作而成。另外，新品還包括作為打卡之選的皇牌牛角蛋糕，蛋糕以 4 款特色口味的牛角酥（比利時 70%榛子朱古力/法國雲呢拿/熱情果/雜莓甜心）堆砌而成。

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圍方新店有售來自全羅北道的韓牛，為最高級別 1++ 的麥飼韓牛。開幕期間，以 HK$99 優惠價便可購入精選韓牛一包。另外，亦首推本地種植玫瑰珊瑚菇，除有粉紅色的外表，其栽種過程亦環保，如想嘗試親自栽種及收割菇的樂趣，新店更推出 3 款珊瑚菇種植屋，讓人在家中用7-10天時間便能收成珊瑚菇。

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