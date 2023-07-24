  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】全港最大間MarketPlace進駐圍方 推一系列體驗活動和優惠 $99入手1++級麥飼韓牛

理財智慧 18:22 2023/07/24

分享：

分享：

全港最大的MarketPlace於大圍圍方登場，佔地超過2萬呎，有超過13,000款新鮮食材及各國貨品。新店擁有全港MarketPlace最大的咖啡專區和最多款式的酒類飲品，新店開幕期間不時會舉辦品酒及品嚐咖啡的活動和一系列限時優惠，詳情如下：

【虛銀定存】livi bank最新人民幣及美元定存優惠　美元定存3個月年利率達4.5%，詳見【下一頁

1. 美酒折扣優惠

• 由即日至 10 月 31 日，全線紅酒、白酒、汽酒或香檳，購買 6 支享 85 折優惠。

2. 清酒折扣優惠

• 由即日至 8 月 18 日，購買清酒滿 HK$250 可享 8 折優惠！

3. 烈酒折扣優惠

• 由即日至 8 月 18 日，購買烈酒 2 支可享 9 折優惠（白蘭地除外）！

4. 週末品酒會

• 由 7 月 29 至 30 日，顧客於上午 11時至下午 7 時，可親臨圍方店品嚐Wynns 多款美酒。

5. yuu 會員限定優惠

• 由 7 月 22 日至 8 月 3 日，yuu 會員凡購物滿 HK$200，即賺 5x 積分。

【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 ！，詳見【下一頁

按圖看圍方MarketPlace

點擊圖片放大
+7
+6

【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370，詳見【下一頁

    圍方店Market Place的咖啡款式超過 200 多款，有獨家推出比利時直送的 Belmio 膠囊咖啡，其中更有椰子味，這款適用於Nespresso 膠囊咖啡機。此外，圍方店特別於開幕期間安排了品味咖啡體驗，大家可以品嚐各品牌的精選咖啡。由即日至 8 月 3 日期間，店內設有 UCC 咖啡試飲體驗，而由 7 月 25 日至 7 月 30 日另設有 The Coffee Academics咖啡試飲體驗。

    【自由工作】成為Slash需要作好準備 有多種技能之外仲要有呢個條件，詳見【下一頁

    Market Place 首次與區內人氣咖啡店 Cozy Coffee 合作，聯乘推出六款期間限定特製夏日飲品，其中血橙通靈咖啡及黃色潛艇（檸檬特飲）更是 Market Place 獨家產品，由即日起至 8 月 10 日於 Market Place大圍店內發售。同期，Cozy Coffee 大圍店亦隆重推出靈感來自 Market Place 的期間限定菜式，如咖啡三文魚手卷。

    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇，詳見【下一頁

    Market Place圍方店有過千款美酒，包括多項本地手工啤酒品牌。而超市內的URBAN麵包櫃位亦推出了多款新品，包括期間限定的復仇者聯盟系列牛角酥及蛋糕甜品，產品配合不同 MARVEL超級英雄人物的角色特徵製作而成。另外，新品還包括作為打卡之選的皇牌牛角蛋糕，蛋糕以 4 款特色口味的牛角酥（比利時 70%榛子朱古力/法國雲呢拿/熱情果/雜莓甜心）堆砌而成。

    【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬，詳見【下一頁

    圍方新店有售來自全羅北道的韓牛，為最高級別 1++ 的麥飼韓牛。開幕期間，以 HK$99 優惠價便可購入精選韓牛一包。另外，亦首推本地種植玫瑰珊瑚菇，除有粉紅色的外表，其栽種過程亦環保，如想嘗試親自栽種及收割菇的樂趣，新店更推出 3 款珊瑚菇種植屋，讓人在家中用7-10天時間便能收成珊瑚菇。

    【職場新工】40歲內地男 棄月薪2萬 轉行做全職兒子，詳見【下一頁

    【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

    溫股知新
    【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

    【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

    #免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

    #國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

    #如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

    開啟hket App，閱讀全文

    撰文 : 陳美鳳

    The wai圍方 超市 甜品 啤酒 香港 大圍 著數優惠 蛋糕

    上一篇文章

    海峰華軒兩房減價一成半售　持貨四年帳面微蝕12萬

    下一篇文章

    【職場熱話】30歲銀行女文員想轉行追求興趣 網民：沒有經濟壓力才能把興趣發展成事業
    緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
    【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
    【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
    【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
    【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
    【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
    【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬
    【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬
    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
    【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款