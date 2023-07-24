海倫司發盈喜 料上半年虧轉盈賺最多1.6億人幣

內地連鎖酒館營運商海倫司(09869) 發盈喜，，預期集團於截至2023年6月30日止六個月的收入將介乎約7億元人民幣至7.2億元人民幣的範圍內，而集團截至 2022年6月30日止六個月的收入約8.73億元人民幣，本期收入較上年同期減 少，主要是由於特許經營酒館門店佔比提高，而來自該等特許經營酒館門店的 收入以其門店營業額若干百分比計算所致；儘管收入減少，集團於截至 2023年6月30日止六個月將錄得淨利潤介乎約1.55億元人民幣至1.6億元人民幣內，而集團截至2022年6月30日止六個月淨虧損則為約3.041億元人民幣；及集團截至2023年6月30日止六個月的經調整淨利潤（屬非香港財務報告準則計量）將介乎約1.7億元人民幣至1.8億元人民幣，而集團截至2022年6月30日止六個月的經調整淨虧損則為約9,990萬元人民幣。

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海倫司表示，截至今年下半年止六個月的預期淨利潤主要歸因於：隨著COVID-19疫情清零管控措施取消，集團旗下酒館門店的客流量逐漸回升，門店經營表現好轉，持續優化產品成本以及規模效應帶來的整體毛利率上升至72.3%，以及精細化管理帶來的效率優化等。 海倫司全日收報6.89元跌1.8%。

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