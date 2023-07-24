【職場熱話】30歲銀行女文員想轉行追求興趣 網民：沒有經濟壓力才能把興趣發展成事業

若你對工作失去興趣和動力，會否考慮跳出舒適圈，改變自己的職途呢？有網民在網上討論區發文，指自己對每天單調重複的工作感到失落，並認為自己30歲只有2萬的月薪很失敗，樓主對設計業有興趣，考慮進修並到外國留學，但面對經濟壓力和家人反對，令她感到迷惘。她渴望跳出舒適圈，因而詢問網民應否轉工。

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大多數網民都支持樓主做自己喜歡的事「趁年青，跳出舒適圈，可能會有新體驗、新想法」、「知道自己想怎麼樣，那就向著目標前進吧」、「其實30歲不遲，真要走的就要走了，拖多幾年你更加難下定決心。」

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但也有人認為「有人把興趣發展成事業，前提是開始肯花時間，和沒有很大的經濟壓力」、「當你興趣變成職業的時候，大部分人都會越做越『灰』，因為往往跟你讀書時幻想的工作環境會有很大出入，興趣可以繼續，但未必需要當做職業。」也有網民認為有被動收入更重要，「打工找不多錢也沒關係，收租、收股息輕鬆過讀書打工。」

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對於樓主想去留學，有網民給予建議「看你追求什麼類型生活，想周遊列國，歐洲就很方便。北美就悠閒點，其他台灣，澳紐都多華人」、「現在香港讀書也不值，每個人都付錢進修，結果的那學位都不值錢了，如果經濟真許何，走出香港看看有沒有發展吧。」

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另外，有網民指「30歲還讀書，不如想想嫁人，不然快要變剩女了。」亦有網民提醒「千萬不要意氣用事。做大決定要算算機會成本，例如：你不打這份工會損失多少、讀書要給多少時間，金錢，心機。如果轉個角度想，這份工可以養你三餐溫飽，可以存錢去下旅行，其實未必那麼糟。所以有時要看際遇，不是自己想怎樣就怎樣，不要貿然辭職。」

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