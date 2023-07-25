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【鄉郊生活】混合辦公復興鄉鎮地區　調查指搬離城市成英美趨勢

商業 12:00 2023/07/25

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一項最新調查顯示，由於混合工作模式興起，美國和英國的員工有遷出市區趨勢，帶旺了郊區、小鎮和農村地區蓬勃發展。相比起2020年，美國城市的外遷人數增加了59%，估計近50萬人口即將遷移向鄉郊，美國和英國國內人口遷往小城市和農村地區的速度亦有所增長。

【搶人才】鐵路公司出差也不坐鐵路　每周機票開支達10萬元

調查由全球混合工作方案供應商IWG與諮詢機構Arup合作進行，揭示自疫情爆發之前至今，全球主要城市地區尤其是三藩市、倫敦和紐約等，錄得外遷人數強勁增長，而移居往這些地方的人數卻逐漸減少。報告指2022年人口外遷的情況延續了疫情前的趨勢，一方面中央城市的居住人數減少或增長放緩，同時郊區人數及成本較低的大城市亦錄得人口升幅。

迎接混合工作模式意味著人們將減少花費在市中心的時間，令市中心的角色有所演變，並且為鄰近住宅的商業街帶來巨大利益。全球40%員工表示他們正以混合工作模式辦公，這些改變已在租金和樓價變化中反映，報告指出一些以往被認為距離市中心太遠、不適合通勤的地方，其樓價往往上升得最快。

香港亦有遷往鄉郊趨勢

類似的搬遷模式亦在香港出現，自混合工作模式成爲趨勢後，部分居民從香港島和九龍搬遷往至新市鎮和新界其他地區，21.8%朝這種方向搬離，超過了僅佔16.5%往市中心的逆向流動。這亦與政府進一步在新界及其他郊區的發展計劃吻合，未來十年，大部分公屋項目將集中在元朗、粉嶺、古洞等郊區。政府其他大型發展項目，包括「北部都會區」和「明日大嶼願景」計劃，都旨在於郊區建立綜合生活和經濟區，進一步確立去中心化的趨勢。

據香港地產數據顯示，新界新建住宅單位的租金價格比市中心同類物業為高，郊區私人住宅發展項目的竣工數量亦已超過市中心，2022年新界地區佔竣工量佔6成多，踞香港房地產市場之首，反映香港的搬遷趨勢與英美相似。

混合工作模式擴大企業徵才地理範圍

IWG行政總裁Mark Dixon表示，研究報告證實工作的地域性正經歷根本性的變化，為全球城鎮的經濟與社區帶來重大機遇。混合工作讓人們更容易與優秀人才接洽，讓小城市、城鎮和農村社區的地方經濟進一步活躍，社區生活更為豐富。它還將徹底改變城市的角色，以紐約和倫敦為例，其經濟一直滿足數百萬流動工作人口的需求，未來需要轉型發展成為協作和娛樂中心。

Arup城市經濟及規劃主管Matthew Dillon則表示，報告見證混合工作對經濟帶來不同層面的影響。混合工作可對商界帶來好處，企業可擴大其勞動市場，員工亦可因靈活性和選擇增加而享受到更佳工作與生活平衡。大城市以外的地區也由於普遍房地產價格較低而能受惠於新的工作模式，加上通勤距離重要性下降，人們有更大動力到偏遠地區居住並以混合模式工作。

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責任編輯：李智賢

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