▲ 【跨境電商】滙豐與Dowsure豆沙包合作 推銷售數據為本的貿易融資計劃

滙豐宣佈，與跨境電商數碼API平台Dowsure豆沙包合作，攜手推出建基於亞馬遜（Amazon）平台銷售數據的貿易融資計劃，幫助中小企業透過跨境電商渠道開拓國際市場，並滿足電商企業在境內外的融資需求。



Dowsure豆沙包為「亞馬遜賣家貸款計劃」合作伙伴，滙豐透過與Dowsure豆沙包合作，於內地和香港推出全新融資計劃，藉跨境電商賣家在亞馬遜平台上的銷售、庫存和退款等數據，簡化貿易融資的信貸評估。賣家申請融資時無需提供財務報表或抵押品，讓中小商戶拓展網上銷售時，可更方便和容易取得銀行貸款。

亞馬遜商戶可享高達2.5萬元貿易服務優惠

亞馬遜商戶透過此計劃申請貿易融資，貸款額最高為100萬美元，貸款期最長120天。由即日起至2023年12月31日，亞馬遜商戶成為滙豐新貿易客戶，並成功獲批授信額度，可享高達25,000元貿易服務優惠。



滙豐香港工商金融環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，滙豐與Dowsure豆沙包合作，利用大數據進行貸款審核，根據過往交易、財務及非財務資料作評分，並將之嵌入網上平台，過程接近實時。



Dowsure豆沙包創始人裴忠方指，期待此次與滙豐的合作能以大灣區作為起點，打造成功的行業案例。

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