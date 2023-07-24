【職場熱話】港男找工作猶豫選高人工還是少壓力 網民：人工低不代表沒有壓力

在選擇工作時，人工固然是打工仔最關心的一項，但工作會否形成過大壓力亦非常重要因素。有網民在網上討論區發文，指自己失業，找到兩份人工不如以前的工作，其中一份高人工但大壓力，另一份低人工亦少壓力，樓主問網民該如何選擇。不少網民應為人工低不代表沒有壓力，亦有人認為選壓力大的話，人工都不夠拿來看醫生。

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大部份網民認為「人工低不代表沒有壓力」，建議樓主選人工高的工作，「壓力的東西，份份工都有」、「無負出無收穫」、「第二份工作的人工和假期都多一點」、「若選人工低的，你沒錢去應付日常生活費，還找不到女朋友，一樣很大壓力。」不過有網提醒「薪金高做的事也多，要求學歷，語言，技能多，如果你做不到會減薪或解雇。」

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但亦網民認為「我寧願低點人工，做份壓力大的工作，賺了錢也不夠看病，何況你那兩份工作只是相差500元。」有網民回應「低人工一樣有壓力，一樣要受氣，選擇個人工高的，這樣『條氣先會順啲』。」

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亦有網民表示還要考慮其他因素，「我會看看哪間公司穩定點」、「進去後還要看老闆上司和同事怎麼樣，遇到不好的老闆、上司、同事，你會上班會很辛苦」、「路程差那麼多。」不過有網民指，「所謂時間成本，其實是沒有分別，除非你一分鐘有幾百萬生意上落吧。」還有網民指，「不如休息一下，等好景點找份好工作。」

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