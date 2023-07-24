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【虛擬保險】OneDegree上半年保費收入增6成　伙保柏研發醫保產品打年輕市場、料下季試行售醫保

股市 17:53 2023/07/24

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虛擬保險公司OneDegree上半年總保費收入按年增長近6成，主要是寵物保險、火險、家居保險等產品業務增長支持。OneDegree副行政總裁周美華表示，母公司近期已完成5500萬美元融資，該虛擬保險公司得以獲得更多資金投入業務發展，及推出新的保險產品。

周美華指，該虛擬保險公司今年下半年會在銷售工作上更積極，8月初、第4季將分別有新寵物保險推廣、家居保險推廣，該公司和保柏（Bupa）合作冀研發醫保產品迎合年輕市場，預計下季試行銷售醫保產品。她又指，該公司今年亦計劃推出新產品類別，例如將電器維修保障從家居保險分拆出來，令前者亦可供客戶獨立投保，同時該公司亦以科技自動化工作流程提升營運效率，從而支持母公司明年底前達成盈利的目標。

她表示，截至本月20日，保費收入已達去年全年的80%；相信至下月底，今年以來的保費收入將達到去年全年總和。旗下產品包括寵物保險、火險、家居保險、危疾去年下半年始均錄得理賠盈利，而今年上半年，寵物保險保費收入按年增長57%，且該保險佔新增保單銷售的73%，同期火險保費收入按年增長89%，投保額按年增近一倍，至於家居保險保費收入則按年增長6.3倍。寵保賠付比率已明顯改善，因為新單數目、續保比例均上升，令成本得以分攤。她又提到，火險投保金額（sum insured）上半年已達逾100億元，預計下半年可望突破200億元。

截至今年6月底，該公司的投保人數按年增62%，當中24%投保人於該公司持有多於一份保單。截至6月底，平均每名投保人於該公司的保費開支按年升13%。

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記者：胡學能

虛擬保險 保險公司 保柏 家居保險 寵物保險 火險
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