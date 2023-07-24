【互聯網公司】騰訊、抖音集團、阿里巴巴淘天集團據報調整職系架構　適應增長減慢新周期

▲ 【互聯網】騰訊、抖音集團、阿里巴巴淘天集團據報調整職級階梯 適應增長減慢新周期

內地互聯網公司相繼調整職級體系及管理制度，有內媒指，騰訊 （00700） 、字節跳動旗下抖音集團、阿里巴巴 （09988） 旗下淘天集團正密鑼緊鼓調整職級階梯，以適應新周期。

據報騰訊將縮減幹部層級，減少業務的管理角色，推動公司的組織層級更加扁平。騰訊高級副總裁、人力資源負責人奚丹在集團戰略會上稱，會更激進地落實幹部 「能上、能下、能動」，為年輕員工創造晉昇機會。

抖音集團則在考慮調整已施行超過五年的「5級10等」 員工職級體系，但方案未定。字節跳動專門成立了職級與薪酬變革項目組。

淘天否認強制執行末尾淘汰

淘天集團考慮增加基層員工職級（P序列改為 14-28 級），簡化晉升方式，還計劃將OKR（目標關鍵成果）考核制度調整為 OKR 與 KPI（關鍵績效指標）並行，以 KPI 為主的考核制度。此外，十人以上團隊強制執行末尾淘汰。

不過，其後有內媒引述淘天集團否認進行強制末位淘汰，指企業架構改革是一定的也是必需的，相關方案尚處於調研階段，強調會廣泛聽取前線意見，又指改革的核心是為前一線員工充分釋放上升空間，並驅動中高層去取得業務成果。

主營業務增速放緩 開啟更嚴格績效考核

報道分析指，各互聯網公司調整的背景類似，經歷高速增長的黃金十年，各公司在此期間不斷進行業務的橫向擴張以及組織的縱向擴張，但隨著主營業務增速放緩，各公司都對效率有了更高要求，開啟了更嚴格的績效考核以及人員優化。

淘天集團此次調整的關鍵是，績效達到 3.75 就可直接晉升，省去其他流程。這與美團 、騰訊此前的改革方向類似。阿里、字節內部都曾有相似觀點，即 「打仗」 才是最好的晉升通道，員工應自我驅動，做超出職級標準的貢獻，但當新業務減少，靠戰功晉升的概率也相應降低。

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責任編輯：李哲毅