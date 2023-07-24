英肥胖人口劇增 延行人路綠燈時長

英國交通部公布最新指引，延長行人路綠燈的顯示時間最少多1秒，方便行人過馬路。指引列明，更新因為英國肥胖人口愈來愈多，有需要方便一般民眾出行及保障安全。

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交通部指引指出，雙線道路段的行人路綠燈顯示時間由平均6.1秒增加至7.3秒。指引稱多數基建設計服務對象為一般市民，但如今愈來愈多民眾不符合原先設計的基準，政府有必要出手解決。

指引亦列明，如果民眾沒有足夠過馬路時間，會降低部分無車人士的外出意欲。地方政府亦有需要考慮，延長行人路綠燈時間。

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英國倫敦大學學院（University College London，UCL）2013年的實驗結果顯示，當地多達76%及85%的65歲人士無法在現時行人路綠燈顯示時間內過馬路，速度遠低於目前的6.1秒。

英媒指出，肥胖人口增長急速象徵愈來愈多英國民眾連過馬路亦無法完成，大幅提高全國範圍發生交通意外的風險。

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責任編輯：吳漢培