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【政治局會議】政治局會議：續實施積極財政及穩健貨幣政策、擴大內需　適時調整優化房地產政策

宏觀解讀 17:29 2023/07/24

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【政治局會議】政治局會議：續實施積極財政及穩健貨幣政策、擴大內需　適時調整優化房地產政策

中央政治局會議周一召開，會議指出，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，除繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，同時要適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，活躍資本市場，提振投資者信心。

政治局會議重申，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費，更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用，同時要製定出台促進民間投資的政策措施，要多措並舉，穩住外貿外資基本盤，同時要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。

加強逆週期調節和政策儲備

會議亦指，要用好政策空間、找準發力方向，紮實推動經濟高質量發展，並需要精準有力實施宏觀調控，加強逆週期調節和政策儲備，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。

房地產方面，會議提及，要切實防範化解重點領域風險，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產，並要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案，也要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。

促進人工智能安全發展

現代化產業方面，會議表示，要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業。要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展，並要推動平台企業規範健康持續發展。

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