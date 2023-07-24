【新股IPO】零食很忙傳考慮在內地或來港上市 集資最多2億美元

引述外電報道，中國零食連鎖集團零食很忙有意在內地或來港上市，集資額為1億至2億美元。據了解，若零食很忙選擇在監管審批程序較快的香港上市，最早可於明年進行IPO。

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零食很忙於2017年在湖南成立，投資者包括高榕資本及紅杉中國，目前全國分店逾3,000間。

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記者：張以正