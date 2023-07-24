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【新股IPO】零食很忙傳考慮在內地或來港上市 集資最多2億美元

股樓投資 15:50 2023/07/24

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引述外電報道，中國零食連鎖集團零食很忙有意在內地或來港上市，集資額為1億至2億美元。據了解，若零食很忙選擇在監管審批程序較快的香港上市，最早可於明年進行IPO。

 

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

零食很忙於2017年在湖南成立，投資者包括高榕資本及紅杉中國，目前全國分店逾3,000間。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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記者：張以正

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