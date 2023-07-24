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【MPF】最賺錢MPF基金年內暫狂彈3成 大幅跑贏平均回報

17:09 2023/07/24

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今年首7個月人均MPF賺逾萬元

強積金（MPF）連升兩個月，繼六絕月反彈2.7%，7月亦應驗七翻身，據晨星的最新統計，截至上周三（7月19日）為止，7月份MPF平均回報暫升1.46%。綜觀年初至今的整體回報，暫錄得4.84%升幅，如以去年底總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，由此推斷，今年帶挈上班族帳面共賺508億元，人均帳戶賺逾1萬元，個別冠軍基金今年更暫狂彈30.59%。

再細看各類資產，最多供款人捧場的港股基金，7月只微升1.46%，年初至今尚未扭虧為盈，倒跌3.9%，為表現最差的資產類別，市場歸因於內地遲遲未見救市招，現唯有寄望中央經濟會議於7月底召開，有關方面或出重拳撐經濟。

美股MPF成最強表現類別

至於大行對港股後市預測呈分歧，滙豐（HSBC）最近下調今年底恒指預測，從22490點調低13%至19580點；但花旗估計今年底恒指重上22000點，明年中挑戰兩萬三點。

檢視今年首7個月強弱產品，最標青是押注美股MPF，急升近20%；緊接其後是日股，上揚17%；歐洲股票急漲15%。

再細閱市面400多隻基金，MPF一哥宏利 （00945） 擁有最多長勝基金，3隻王牌產品晉級五甲榜；反觀，重倉中港股票續是大輸家。

今年升幅最大5隻基金

MPF基金名稱年內表現
宏利環球精選計劃北美股票升31%
中國人壽樂休閒環球股票升29%
雲鋒金融 （00376） 旗下萬全美國股票升22.46%
宏利歐洲股票升22.38%
宏利國際股票升21%
註：晨星統計截至7月19日

今年跌幅最大5隻基金

MPF基金名稱年內表現
滙豐智選計劃中國股票跌7.63%
恒生 （00011） 中國股票跌7.63%
景順強積金策略計劃中港股票A類基金跌7.37%
景順中港股票H類基金跌7.31%
AMTD景順中國股票跌7.25%
註：晨星統計截至7月19日 

順帶一提，單以7月份計，晨星指MPF平均回報升1.46%；而積金評級指上半年MPF總額約1.11萬億元，平均帳戶結餘約24.31萬元，意味本月打工仔的血汗錢進帳162億元，或人均賺逾3400元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，俗稱懶人基金，當中兩隻產品：65歲後基金今年升5%，核心累積基金勁升11%，跑贏中位數。

相關文章：【MPF】MPF總資產值重上逾1.1萬億元 強積金一哥膺上半年大贏家

【MPF】強積金下半年點部署？　GUM：倘下半年有救市措施　MPF今年回報或達6%

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

港股 美股 強積金 財富及退休規劃

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