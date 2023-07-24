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【歐洲經濟】英鎊兌港元逼10算　英國製造業及服務業PMI同遜預期　歐元區7月製造業PMI跌至42.7創3年低

股市 17:06 2023/07/24

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歐洲公布6月PMI初值數據，歐元區製造業PMI跌至42.7，遠遜預期43.5及前值43.4，再創2020年6月以來新低，反映歐洲經濟復甦勢頭持續受挫，期內服務業PMI為51.1，同樣遜預期51.6及前值52，歐元兌美元跌0.2%，暫報1.1068。另一方面，英國兩大PMI亦同遜預期，經濟有收縮跡象。

英國經濟出現收縮

Generali Investments Europe高級經濟學家Martin Wolburg稱，歐洲央行最大挑戰在於需要明確央行目標，即該行管理委員會將把通脹推向2%目標水平，但與此同時加息周期即將會結束。他預期，央行會在較長時間內以利率維持在峰值水平。

英國方面，當地6月製造業PMI僅45，遠低於預期46及前值46.5，經濟繼續收縮，期內服務業PMI為51.5，亦低於預期53及前值53.7，創今年1月以來新低。英鎊滙價在數據公布後輕微下跌，英鎊兌美元最新報1.2822，兌港元10.01算。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 英國 歐洲央行 英鎊 歐元 通脹 PMI
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