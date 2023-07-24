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盧卡申科暗示揮軍波蘭 瓦格納「蠢蠢欲動」

環球政治 17:19 2023/07/24

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白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周日（23日）會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時暗示，下一個揮軍對象可能是波蘭，並指俄國傭僱兵集團「瓦格納」（Wagner Group）正等候行動。

【俄烏戰爭】布林肯指烏奪回一半被佔領土 批俄目標早失敗 【下一頁】

烏克蘭內政部幕僚Anton Gerashchenko在社交平台上傳的影片顯示，盧卡申科向普京表示，正努力克制瓦格納，聲稱集團積極希望向西推進。盧卡申科亦向普京指控，波蘭計劃攻擊白俄羅斯。

盧卡申科稱曾詢問瓦格納為何有意向西揮軍，獲對方回覆指「我們控制一切，可以向華沙及熱舒夫出發。」（let's go on an excursion to Warsaw and Rzeszow.）熱舒夫為波蘭一大重要軍事基地，華沙則為波蘭首都。

【俄烏戰爭】美國證烏開始用集束彈 俄續炸黑海港口 【下一頁】

據悉，瓦格納駐紮地離白俄與波蘭邊境僅少於10公里。早前亦有影片流出，指白俄士兵正與瓦格納在近波蘭邊境處聯合訓練。波蘭亦被指向接壤白俄邊境地區增兵1,000人，回應白俄與瓦格納訓練。

普京上周五（21日）亦聲稱，波蘭領袖意圖尋求在北約（NATO）保護下建立聯盟，直接參與在烏克蘭的衝突。普京指波蘭有意利用衝突，收回歷史上曾經屬於波蘭的烏克蘭西部領土。

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責任編輯：吳漢培

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