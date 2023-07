盧卡申科暗示揮軍波蘭 瓦格納「蠢蠢欲動」

白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)周日(23日)會晤俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)時暗示,下一個揮軍對象可能是波蘭,並指俄國傭僱兵集團「瓦格納」(Wagner Group)正等候行動。

烏克蘭內政部幕僚Anton Gerashchenko在社交平台上傳的影片顯示,盧卡申科向普京表示,正努力克制瓦格納,聲稱集團積極希望向西推進。盧卡申科亦向普京指控,波蘭計劃攻擊白俄羅斯。

盧卡申科稱曾詢問瓦格納為何有意向西揮軍,獲對方回覆指「我們控制一切,可以向華沙及熱舒夫出發。」(let's go on an excursion to Warsaw and Rzeszow.)熱舒夫為波蘭一大重要軍事基地,華沙則為波蘭首都。

據悉,瓦格納駐紮地離白俄與波蘭邊境僅少於10公里。早前亦有影片流出,指白俄士兵正與瓦格納在近波蘭邊境處聯合訓練。波蘭亦被指向接壤白俄邊境地區增兵1,000人,回應白俄與瓦格納訓練。

普京上周五(21日)亦聲稱,波蘭領袖意圖尋求在北約(NATO)保護下建立聯盟,直接參與在烏克蘭的衝突。普京指波蘭有意利用衝突,收回歷史上曾經屬於波蘭的烏克蘭西部領土。

責任編輯:吳漢培