高盛：創紀錄需求短期推動原油價格走高 料布油年底升至86美元

高盛預計，石油市場創紀錄的需求將在短期內推動原油價格走高，第三季的日需求量缺口將接近200萬桶。該行預測布蘭特原油價格將從現在的略高於每桶80美元上漲到年底的每桶86美元。

盡管美國原油日產量已增至1270萬桶，但預計在2023年剩餘時間內增長速度將放緩，美國石油鑽井平台數量將達到16個月以來的最低水平。

20國集團（G20）能源部長會議未就逐步減少化石燃料達成協議，這表明長期石油需求存在「非常大」的不確定性。

國際能源機構預測，2023年全球石油需求將增加每日240萬桶，印度和中國將在下半年為需求回升做出重大貢獻。

由於石油需求的不確定性，投資者可能需要更多風險溢價。

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽 較同座高層兩房平6%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機