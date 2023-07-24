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高盛：創紀錄需求短期推動原油價格走高 料布油年底升至86美元

環球政經 17:01 2023/07/24

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高盛預計，石油市場創紀錄的需求將在短期內推動原油價格走高，第三季的日需求量缺口將接近200萬桶。該行預測布蘭特原油價格將從現在的略高於每桶80美元上漲到年底的每桶86美元。

盡管美國原油日產量已增至1270萬桶，但預計在2023年剩餘時間內增長速度將放緩，美國石油鑽井平台數量將達到16個月以來的最低水平。

20國集團（G20）能源部長會議未就逐步減少化石燃料達成協議，這表明長期石油需求存在「非常大」的不確定性。

國際能源機構預測，2023年全球石油需求將增加每日240萬桶，印度和中國將在下半年為需求回升做出重大貢獻。

由於石油需求的不確定性，投資者可能需要更多風險溢價。

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 林斯凱

G20 中國 石油 經濟 美元

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