香港義工獎2023啟動禮 關愛香港 海陸空全城起動

▲ 「香港義工獎2023」於今日（7月24日）在灣仔舉行「關愛香港 海陸空全城起動」啟動禮，主禮嘉賓香港特別行政區行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士 (右四)、民政及青年事務局麥美娟局長 (右五)、香港賽馬會董事龔楊恩慈女士(左三) 和義務工作發展局主席彭韻僖律師(右三)，攜手與一眾支持機構的代表及團體共襄盛舉。

民政及青年事務局與義務工作發展局 (AVS) 合辦「香港義工獎」，旨在響應政府施政方針及社會發展目標，鼓勵更多市民，特別是青年人投入義務工作，共建關愛共融的社會。在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，透過「賽馬會眾心行善」計劃推出了多項全新義工奬項，表揚更多不同年齡層義工，包括為較年長人士（50歲或以上）而設的常青義工奬、首年加入義工行列的新晉義工奬和表現優秀的傑出愛心學校奬等，更廣泛地嘉許義工所作的貢獻。主辦單位特於今日（7月24日）在灣仔舉行「香港義工獎2023 —關愛香港 海陸空全城起動」，以「海」、「陸」、「空」三個不同形式傳送義工火炬，象徵全方位推動義務工作，把愛心傳遍香港每個角落。

▲ 主禮嘉賓香港特別行政區行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士 、民政及青年事務局麥美娟局長 、香港賽馬會董事龔楊恩慈女士 和義務工作發展局主席彭韻僖律師見證流動宣傳車（陸）、直升機（空）、及洋紫荊號（海）分別於金紫荊廣場、停機坪及浮躉碼頭正式出發起航，將愛心傳揚開去。

是日出席啟動禮的嘉賓眾多，包括主禮嘉賓香港特別行政區行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士、民政及青年事務局麥美娟局長、香港賽馬會董事龔楊恩慈女士和義務工作發展局主席彭韻僖律師，以及一眾香港義工獎榮譽顧問, 委員及支持機構的代表。



義務工作好處多 減壓同時擴闊圈子



義工總領袖，特首夫人李林麗嬋表示︰「香港人向來有愛心及善心，願意獻出寶貴時間為有需要人士服務，貢獻社會。我們期望透過『香港義工獎』肯定及嘉許義工朋友的付出﹗」

民政及青年事務局麥美娟局長了解青年人生活忙碌，但做義工有不少好處，她說：「做義工一方面可減壓，另一方面可以擴濶生活圈子，認識不同年齡層的朋友，透過服務他人的同時，從受眾身上亦體會到不同階層人士的需要和他們的故事，了解社會的需要，成為一位愛護社區、愛港、愛國、具備世界視野、有抱負和具有正向思維的新一代。」

香港賽馬會董事龔楊恩慈女士表示，馬會多年來支持眾多不同的義工項目，期望這次透過「賽馬會眾心行善」計劃推出了全新義工奬項，能有助推動更多市民成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷和希望，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。



傳遞愛心火炬 透過海陸空傳揚各區



四位主禮嘉賓於啟動禮上先從運動員胡兆康及麥卓賢和飛達田徑會兩位跑手手上接過義工火炬，再將火炬逐一傳遞到車長、機長、船長和義工代表手上，見證流動宣傳車（陸）、直升機（空）、及洋紫荊號（海）分別於金紫荊廣場、停機坪及浮躉碼頭正式出發起航，將愛心傳揚開去。主席彭韻僖律師更即時身體力行，於啟動禮後登上洋紫荊號，向百多位長者派發福袋，並與他們同樂交流。

▲ 「香港義工獎2023」，以「海」、「陸」、「空」三個不同形式將愛心火炬傳送，喻意全方位推動義務工作，把愛心傳遍各區。

新增七個獎項 嘉許更多熱心義工



「香港義工獎」的設立，是嘉許本地傑出義工及青年義工／團隊、企業、非商業機構、義工協作計劃、屋苑及學校等，表揚他們對義務工作的貢獻和成就。今年「香港義工獎」新增七個獎項，分別是： 傑出系列中的「傑出青年義工計劃」、「賽馬會眾心行善傑出新晉義工獎」、「賽馬會眾心行善傑出常青義工獎」、「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」；以及義工時數奬中的「賽馬會眾心行善常青義工時數」、「賽馬會眾心行善新晉義工時數奬」、「賽馬會眾心行善愛心學校」。

傑出獎項的評審委員會是由多位社會賢達組成，他們將甄選出得獎義工、團隊和計劃，冀能成為最具認受性、影響力及公信力的義工獎項，透過得獎者為社會樹立義工典範，感染更多人加入義工行列，宣揚『關愛香港 人人行義』的精神。



重質也重量 冀人人行義



義務工作發展局主席彭韻僖律師說：「去年8月『香港義工獎』首度推出時已獲社會各界積極參與，在短短四個月時間收到來自各界別團體的申請，頒發了超過8,000個獎項。今年有幸獲香港賽馬會慈善信託基金支持和合作，新增多個有關學校義工、50歲或以上義工及首次參與做義工的獎項，相信能令獎項數字進一步突破。」她又補充，早前義務工作發展局委託香港恒生大學市場學系進行了「香港義務工作調查」，大部份受訪者都認為政府的嘉許和社會認同，有助推動更多人士投入和參與義務工作，因此，她冀望「香港義工獎」能進一步推動香港義務工作的發展。

▲ 義務工作發展局主席彭韻僖律師身體力行，於啟動禮後登上洋紫荊號，向長者派發福袋和交流。

「香港義工獎2023」現已接受提名，截止日期為2023年9月15日﹙*愛心學校截止日期為9月30日)。得獎者將於2024年1月舉行的頒獎典禮上獲頒發獎項。市民可瀏覽「香港義工獎」網站 https://www.hkv-award.hk，了解詳情及提名。

圖片說明:

義務工作發展局簡介:

義務工作發展局是一間非牟利慈善機構，1970 年成立，積極推動及發展持續的義務工作，每年培訓逾 26,000 名義工、義工領袖及義工管理人員，逾14萬義工登記為「香港義工團」會員服務社會，與各界攜手締造一個關懷互助的社群。

義務工作發展局網址：https://www.avs.org.hk

「香港義工獎」網址：https://hkv-award.hk/



(特約)