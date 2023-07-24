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20國集團意見分歧 未就削減化石燃料達成協議

環球政經 15:00 2023/07/24

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在印度舉行的20國集團主要經濟體會議未能就逐步減少化石燃料達成共識，導致會議未能發表聯合公報。關於可再生能源能力和化石燃料使用的分歧阻礙了會議的進展。

盡管迫切需要應對氣候變化，但全球極端天氣事件凸顯了氣候危機的嚴重性。

G20國家的排放量和國內生產總值佔全球的很大一部分，它們必須通力合作，有效地實現去碳化。會議的成果聲明和主席摘要只涵蓋了部分協議，並無提及提供氣候行動基金和烏克蘭衝突等關鍵問題。

一些國家，包括沙特阿拉伯、俄羅斯、中國、南非和印度尼西亞等主要化石燃料生產國，反對雄心勃勃的可再生能源目標，而另一些國家則推動碳捕集，而不是逐步減少化石燃料。

這些有影響力的國家沒有採取實質性行動，這讓科學家和氣候運動人士感到沮喪，他們認為立即採取行動對於應對全球變暖至關重要。

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撰文 : 林斯凱

極端天氣 烏克蘭 沙特阿拉伯 南非 GDP 天氣 氣候暖化 俄羅斯 印度 G20
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