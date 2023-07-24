  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架首批Yeezy　接獲近44億港元預訂、遠超預期

股市 16:55 2023/07/24

分享：

分享：

【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架Yeezy　接獲近44億港元預訂額、遠超預期

有外電指，體育用品商Adidas（美ADS：ADDYY）去年不滿饒舌天王、億萬富豪藝術家Ye（前稱：Kanye West）發表種族歧視及反猶太言論，雙方結束合作關係，價值數以億計的Yeezy系列產品存貨一度面臨銷毀，不過，Adidas 近月重新上架Yeezy 鞋款，據知情人士透露，Adidas Yeezy 系列預訂金額超過5.08億歐元（約43.97億港元），需求超出Adidas預期。

今年 5 月，Adidas宣布決定出售部分Yeezy 庫存，因為銷毀庫存將迫使公司再沖銷 5 億歐元。Adidas表示，會將大部分收益捐贈給打擊種族主義和反猶太主義的慈善機構。

截至6月初獲400萬對、價值44億港元波鞋訂單

據知情人士透露，Yeezy 鞋款的首次線上銷售分佈在5月底和6月初，其需求超出了該公司最樂觀的預期，截至 6 月 2 日，Yeezy 鞋款銷售即將結束時，Adidas已收到價值超過 5.08 億歐元的 400 萬對波鞋訂單，消息人士指，需求強勁意味著Adidas無法滿足所有訂單，特別是某些尺寸和型號的訂單。

有意訂貨客戶需要提前網上註冊並提交特定鞋款訂單，知情人士稱，雖然收到的訂單價值超過 5.08 億歐元，但淨銷售額較低。

Yeezy 500 Utility Black 數小時即售罄

據知情人士透露，Adidas在首次銷售中提供 15款不同 Yeezy 型號，當中Yeezy 500 Utility Black 在數小時內即在歐洲售罄。

Adidas 與Ye（前稱：Kanye West）2015年強強聯手後，Ye的Yeezy成為Adidas 重要業務貢獻來源，去年Yeezy銷售額達到 17 億歐元，營業利潤接近 7 億歐元。

花旗銀行奢侈品和體育用品研究主管 Thomas Chauvet 表示，Adidas可能須更新其收入和利潤指引，以反映 Yeezy 庫存的初始銷售情況，以及分享Yeezy波鞋強勁需求的跡象。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【adidas】Adidas首季經營利潤跌86%、勝預期　百億Yeezy存貨續成燙手山芋

【adidas】adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收斬半　CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

編輯：李哲毅

美股 Adidas
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國加息】中銀香港料儲局本季僅加息1次　美股步入可持續牛市前必須一跌？

下一篇文章

【國泰293】國泰航空6月滑梯疏散乘客事件　初步調查：加速至每小時269公里中斷起飛、主起落架後方曾起火
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款