【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架首批Yeezy　接獲近44億港元預訂、遠超預期

▲ 【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架Yeezy 接獲近44億港元預訂額、遠超預期

有外電指，體育用品商Adidas（美ADS：ADDYY）去年不滿饒舌天王、億萬富豪藝術家Ye（前稱：Kanye West）發表種族歧視及反猶太言論，雙方結束合作關係，價值數以億計的Yeezy系列產品存貨一度面臨銷毀，不過，Adidas 近月重新上架Yeezy 鞋款，據知情人士透露，Adidas Yeezy 系列預訂金額超過5.08億歐元（約43.97億港元），需求超出Adidas預期。

今年 5 月，Adidas宣布決定出售部分Yeezy 庫存，因為銷毀庫存將迫使公司再沖銷 5 億歐元。Adidas表示，會將大部分收益捐贈給打擊種族主義和反猶太主義的慈善機構。

截至6月初獲400萬對、價值44億港元波鞋訂單

據知情人士透露，Yeezy 鞋款的首次線上銷售分佈在5月底和6月初，其需求超出了該公司最樂觀的預期，截至 6 月 2 日，Yeezy 鞋款銷售即將結束時，Adidas已收到價值超過 5.08 億歐元的 400 萬對波鞋訂單，消息人士指，需求強勁意味著Adidas無法滿足所有訂單，特別是某些尺寸和型號的訂單。

有意訂貨客戶需要提前網上註冊並提交特定鞋款訂單，知情人士稱，雖然收到的訂單價值超過 5.08 億歐元，但淨銷售額較低。

Yeezy 500 Utility Black 數小時即售罄

據知情人士透露，Adidas在首次銷售中提供 15款不同 Yeezy 型號，當中Yeezy 500 Utility Black 在數小時內即在歐洲售罄。

Adidas 與Ye（前稱：Kanye West）2015年強強聯手後，Ye的Yeezy成為Adidas 重要業務貢獻來源，去年Yeezy銷售額達到 17 億歐元，營業利潤接近 7 億歐元。

花旗銀行奢侈品和體育用品研究主管 Thomas Chauvet 表示，Adidas可能須更新其收入和利潤指引，以反映 Yeezy 庫存的初始銷售情況，以及分享Yeezy波鞋強勁需求的跡象。

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編輯：李哲毅