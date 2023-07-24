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基座商場啟用　增柏傲莊吸引力　兩內地男學生1.88萬租一房

股樓投資 17:13 2023/07/24

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大圍港鐵站上蓋商場圍方正式開幕，進一步增加柏傲莊的吸引力，屋苑本月至今暫錄約80宗租賃成交。中原地產吳啟業表示，暑假一向為租賃旺季，近期租賃市場相當活躍。柏傲莊一期3B座中層F室租賃成交，單位實用面積306平方呎，1房間隔，開價約19,500元，日前雙方議價後以18,800元租出，實用平均呎租61.4元。

據了解，新租客為2名內地男學生，見屋苑樓齡較新，交通方便，配套完善，即決定以先付一年租金方式租入單位自用。據了解，業主於2020年以774萬元購入單位，是次租出單位可享約2.9厘租金回報。

 

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撰文 : 蔡子俊

柏傲莊 大圍 中原地產 二手市場

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