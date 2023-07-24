雪佛龍第二季淨利潤60億美元 超出市場預期

雪佛龍（CVX）公布的第二季財報超出華爾街預期，淨利潤達到60億美元。

雖然幾乎只有去年創紀錄利潤的一半，但每股3.08美元的調整後利潤超過了每股2.97美元的一致預期。行政總裁Michael Wirth表示，宏觀價格環境略有緩和，但仍認為這是一個強勁的季度，營運表現好，計劃外停機時間少。

公司在二疊紀盆地（PermianBasin）的石油和天然氣日產量達到了77.2萬桶，創下了二疊紀最高的季度產量，按年增長了10%。此外，雪佛龍在哈薩克斯坦的擴建項目仍在預算範圍內按計劃進行。

Wirth強調，雪佛龍仍對並購和增加股東分配持開放態度。

此前，該公司同意以76億美元的價格收購PDCEnergy，Wirth透露，計劃在交易完成後將DJ盆地的日產量擴大到約40萬桶。

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