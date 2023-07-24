▲ 【國泰293】國泰航空6月滑梯疏散乘客事件 初步調查：加速至每小時269公里中斷起飛、主起落架後方曾起火

國泰航空 （00293） 6月24日凌晨由香港出發至美國洛杉磯的CX880航班，在跑道加速準備起飛時，機長決定中斷起飛，返回停機坪後以逃生滑梯安排乘客撤離。 民航意外調查機構最新公布意外調查初步報告，初步顯示該國泰航班因駕駛艙內儀表的空速顯示存在差異而中斷起飛。

報告指，國泰航空CX880的機長在飛機空速達145海浬時執行該中斷起飛 （Rejected take-off，RTO） 程序，而這空速低於V1（即RTO速度上限）的速度164海浬。以公里計算，該架波音777—300ER客機加速至每小時269公里才決定終止起飛。

返回停機位後 左側主起落架後面位置發現起火

報告續指，當飛機滑行返回停機位時，機組人員觀察到左右主起落架制動器的溫度不斷上升，同時輪胎逐漸放氣。在等待登機橋與飛機連接時，機上的人員聽到一聲爆炸聲及感到劇烈震動。與此同時，機組人員通過地面滑行視像系統 （GMCS）觀察到左側主起落架後面位置起火。乘客通過飛機其中五組緊急滑梯和隨後連接到L1艙門的登機橋開始撤離。

機組人員發現輪胎位置起火後，立即向航空交通管制 （ATC） 通報並請求協助。 航空交通管制啟動失事警報 （Crash alarm），並通知機場消防隊派員到場。 在撤離過程中，有 11名乘客受傷，其中 2 名乘客傷勢嚴重，需要住院治療。

下一步工作：評估火災風險、國泰應急程序

當調查早期取證階段完成後，民航意外調查機構將分析該航班於執行高速中斷起飛 （RTO） 後的相關運行安全風險，包括評估飛機主起落架的火災風險，以及由於制動器過熱而對地面人員所構成 的安全隱患及潛在風險。

另外，民航意外調查機構會深入檢查對飛機部件，而部分飛機部件已被運往海外測試機構以進行詳細的測試和檢查，又會分析航空公司的應急程序和做法，以及從人為因素角度分析航空公司的操作程序和機組人員的執行情況，包括機組人員資源管理程序和做法。

民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及事故的調查。

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編輯：麥德銘