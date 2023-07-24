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【大行報告】 大摩預期港銀業績參差 降低兩隻本地銀行股目標價

股樓投資 16:42 2023/07/24

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大摩發表研究報告，本地銀行股的中期業績將於7月28日揭開序幕，由於貸款增長持續疲弱以及市場情緒不佳，銀行股的表現可能參差不齊。該行指，雖然HIBOR反彈將支援淨息差表現，但貸款增長疲弱及市場情緒低迷將帶來負面影響，因此下調中銀香港（02388）目標價1.5%至26.7元，同時將恒生銀行（00011）目標價降低10.9%至114.3元，但將其投資評級由「減持」調升至「與大市同步」。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價【見下頁

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報告進一步指出，滙豐控股（00005）和渣打集團（02888）的表現相對較好，並估計可能會宣布新一輪股份回購計劃，因此兩者投資評級維持「增持」。另外，該行認為，貸款增長持續疲弱，將對財富管理收入產生負面影響，並預計東亞銀行（00023）和恒生可能會進一步為內地商業房地產相關貸款作出減值撥備。報告又指，預計中銀香港將推出部分舉措以提升其股息，而恒生銀行的首季股息增加或已顯示出其復甦步伐。

該行表示，由於HIBOR反彈較預期為高，因此調升本地銀行今年盈利預測，但預計美息於2025年可能會降至3.5厘，因此調低恒生和中銀香港明年盈利預測。

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記者：郭秀慧

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港股 減持 東亞 渣打集團（02888） 本地銀行股 大行報告 回購 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023）

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