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【美國加息】中銀香港料儲局本季僅加息1次　美股步入可持續牛市前必須一跌？

股市 17:00 2023/07/24

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【美國加息】中銀香港料儲局本季僅加息1次　美股步入可持續牛市前必須一跌？

中銀香港 （02388） 財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，美國通脹下行的趨勢已確立，加強市場對美國加息周期完結的預期。展望第三季度，她料季内儲局較大機會只加息一次，並採用「暫停加息及鷹派引導」的方向管理市場預期，但認為儲局暫時不會明確訂下暫停加息時點。

張詩琪認為，美股估值能否持續上漲取決於衰退來臨的時點，但料美股還須先經歷周期性下跌，才能夠在政策支持與新的經濟復甦環境下，開啟可持續的牛市。

此外，她預計隨著中國經濟數據企穩反彈，A股表現將會逐步修復，認為其中長期向上趨勢和邏輯沒有改變且不斷強化。

相對看好投資中長線債券　美元季內轉弱

她建議，投資者應以防守性板塊以降低組合波幅，而經歷去年股票及債券同步下跌後，債券於今年第二季開始已回復其對沖股市功能，重申美國國債是加息周期最先見底的資產，故在投資組合中增持美國國債類資產，能對沖風險之餘亦能提高收益，相對看好投資中長線債券。

與此同時，張詩琪估計美元於季內將逐步走弱，隨著歐洲及英國通脹下行慢於美國，預期歐央行加息時間比美聯儲更久，美元指數逐步走弱趨勢確定，歐元等非美貨幣將走強，但她提醒，當市場出現波動性，美元便能再發揮避險功能，從而支持美元走勢。

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記者：伍鍵文

股票 債券 大行報告 宏觀分析 貨幣政策 經濟 中銀香港（02388）
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