【大行報告】大摩：金價明年有望見2100美元　行業首選招金　目標價上調至12.9元

摩根士丹利發表報告，預期美國聯儲局將於明年3月開始減息，有利金價走勢，料明年首季有機會上升至每盎司2,100美元，並指招金礦業（01818）為金礦股中的首選。

招金礦業今日（24日）收報11.58元，逆市升0.9%；山東黃金（01787）收報15.84元，跌0.7%；紫金礦業（02899）收報12.48元，跌2%；中國黃金（02099）收報31.25元，跌0.2%。

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大摩指出，雖然美元近期持續走強，對金價雖然構成壓力，但由於避險需求增加，金價及美元有機會同步上升。據該行預測，今年基準黃金均價為每盎司1,988美元，按年增長11%；明年基準金價為每盎司2,050美元。

報告指，內地金礦股的利好因素，包括以人民幣計價的銷售均價及資金成本較低，而招金礦業為該行黃金股的首選，評級為「與大市同步」，目標價由12.5元升至12.9元；山東黃金評級同樣為「與大市同步」，目標價由16.1元上調至16.6元。

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記者：李兆明