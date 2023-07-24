  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：金價明年有望見2100美元　行業首選招金　目標價上調至12.9元

股樓投資 17:32 2023/07/24

分享：

分享：

摩根士丹利發表報告，預期美國聯儲局將於明年3月開始減息，有利金價走勢，料明年首季有機會上升至每盎司2,100美元，並指招金礦業（01818）為金礦股中的首選。

招金礦業今日（24日）收報11.58元，逆市升0.9%；山東黃金（01787）收報15.84元，跌0.7%；紫金礦業（02899）收報12.48元，跌2%；中國黃金（02099）收報31.25元，跌0.2%。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

點擊圖片放大
+3
+2

大摩指出，雖然美元近期持續走強，對金價雖然構成壓力，但由於避險需求增加，金價及美元有機會同步上升。據該行預測，今年基準黃金均價為每盎司1,988美元，按年增長11%；明年基準金價為每盎司2,050美元。

報告指，內地金礦股的利好因素，包括以人民幣計價的銷售均價及資金成本較低，而招金礦業為該行黃金股的首選，評級為「與大市同步」，目標價由12.5元升至12.9元；山東黃金評級同樣為「與大市同步」，目標價由16.1元上調至16.6元。

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
個股分析 黃金 金價 山東黃金（01787） 紫金礦業（02899） 招金礦業（01818） 大行報告 港股

上一篇文章

【大行報告】高盛：料2023財年末季銷售額超預期 名創優品列入「確信買入」名單

下一篇文章

【券商點睇】料上半年純利按年增逾八成 上調東亞銀行評級至「跑贏大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬
【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款