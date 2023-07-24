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【衛星通訊】Amzaon斥9.38億美元　為衛星通訊計畫建衛星處理中心

科技 16:32 2023/07/24

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亞馬遜（Amazon）近年致力推動其「Kuiper計畫（Project Kuiper）」低軌道衛星通訊服務，冀為偏遠地區，或是難以建置網路資源地段提供連網服務。亞馬遜上周五（21日）宣布，將斥資1.2億美元（約9.38億港元）興建衛星處理中心，為發射低軌道衛星作準備。

【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險

Kuiper計畫是亞馬遜正積極佈置、一個由3,236顆衛星組成的網絡，旨在為世界任何地方提供高速互聯網連接。該企表示，新建的衛星處理中心將位於佛羅里達州美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心中，佔地約10萬平方英尺。

該企預計，衛星處理中心將在2024年底落成，並在2025年上半年將第一批衛星運送到該設施進行處理。

據悉，亞馬遜已就Kuiper計畫招募逾1400名員工，強調透過此服務與更多供應鏈、技術合作，可為阿拉巴馬州、佛羅里達州及科羅拉多州創造更多工作機會，提高當地就業率。

【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元

【挑戰歐盟】亞馬遜不滿歐盟數碼服務法列名　要求取消「超大型網絡平台」規定

責任編輯：殷凱怡

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