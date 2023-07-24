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【銀債2023】銀債零成本認購可行嗎？ 券商齊推優惠爭客（附銀債認購優惠表）

16:25 2023/07/24

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券商出奇招搶銀債客，硬撼銀行。

距離銀色債券正式推售只餘下4天，本周五（7月28日）開賣，但10多間中介商早已搶閘出招，齊搶攻專為60歲或以上長者認購的銀債商機。銀行普遍以豁免5項至8項收費做賣點，券商則頻出奇招還擊，部分以「10免」作招徠，英皇資本更達「12免」，富昌證券大堆頭以15項優惠冀突圍，當中包括「10免」。另外，個別經紀行以禮物作餌，例如買債券送藍籌股，另有派錢作利誘。

券商另一出奇制勝招是容許借孖展谷大注碼抽銀債，長者變相以不費分文先入票，例如輝立證券允免息免按金最多抽3手（即3萬元）；英皇資本允零成本借錢申購5手（或5萬元）。

券商認購銀債優惠

英皇「12免」：免入錢、免息優惠（限抽5手）、託管費、代收利息費、存倉費、轉倉費、認購手續費、經紀費、提早到期贖回費、到期贖回費、不動戶及平台費
輝立「10免」：免利息、免按金、手續費低至0、免存入費、存倉費、託管費、不動戶費、免到期贖回費、平台費及免預先入錢
抽銀債4款選擇：限借1萬至3萬元：0按金0息；限借4萬至10萬元：孖展息3.88厘及手續費38元；限借11萬至30萬元：孖展息3.88厘及手續費68元；現金認購：手續費全免
致富證券（1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債
（2）擬為新開戶送300元超市現金券，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金
（3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券，毋須認購銀債
（4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費及平台費
富昌證券推「15項優惠」、當中銀債認購有「10免」：免代收利息費、免提早贖回費、免到期贖回費、免存入費、免轉出費、免利息、免按金、免認購費、免平台費、免存倉費
至於其他5項優惠為：港股0佣金港股、美股手機版串流報價、港期100張0佣、價值200元餐飲美食券，以及轉倉再送1萬元佣金券
耀才證券 （01428） 新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」：利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免；新客開戶加碼着數
新客戶送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客再送10股騰訊 （00700）
環一證券「4免」：認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費
註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行認購銀債優惠

中銀香港認購費用全免
富邦「8免」：認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）
工銀亞洲「7免」：認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費
花旗「7免」：豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費 及轉出費
恒生提供各種綫上綫下認購渠道及「7免」：認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費
東亞 （00023） 「7免」：認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費
信銀國際「7免」：豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費
星展「6免」：豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費
招商永隆「6免」：手續費（0.15%）、 債券託管費、 利息代收費、轉倉費、 贖回費及提早贖回費
滙豐「6免」：合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；滙豐會提供一系列手續費豁免優惠：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費
渣打「5免」：手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券
註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

論及餽贈禮物，致富證券向合資格新客送300元超市禮券，富昌證券送200元餐飲美食券；而成功推薦新客加盟致富、推薦人有機獲贈100元禮券，且毋須落注買銀債；耀才證券 （01428） 向新客送盈富 （02800） 及滙豐（HSBC）股票、轉倉客贈騰訊 （00700） 。而素來出位搶灘的富途，至今暫未見出招，去年該行迎新獎賞3000元。

俗稱「長者iBond」的銀債，鎖定3年固定年息5厘，且毋須擔心債價破發，專家遂建議長者至少斥30萬元抽30手（每手1萬元）。

銀債入場費僅1萬 門檻較高息定存計劃低

銀債回報媲美低風險的港元定存，事實上，自今年初1年期的5厘長息早已絕迹，眼下最高息是富邦的4.4厘，門檻為50萬元的新資金；反觀，銀債的入場費僅1萬元。

針對手頭欠鬆動族，若手持包底息兩厘的iBond （04246） ，以及墊底息2.5厘的綠債 （04252） ，專家建議不妨忍痛斬纜蝕讓，騰出彈藥集中火力抽銀債，博除笨有精，畢竟以新債換馬舊債，長線持有銀債3年，毋須擔心期間債價破底。

參考去年銀債的分配結果，平均每人獲派15手，申請20手或以下更獲全中。何況財政司司長陳茂波把新一批銀債的發行規模，從去年的450億元加碼11%、至500億元，視乎反應最終可加碼至550億元，銀彈充裕族更適宜重錘出擊，大手下注100萬元，務求達到個人的最高配發上限100手。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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