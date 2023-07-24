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OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線

環球政經 15:48 2023/07/24

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由OpenAI首席執行官Sam Altman創立的加密貨幣項目Worldcoin將於周一（24日）正式上線。

該項目的核心產品是世界身份證（World ID），這是一個只有真人才能獲得的賬戶。要獲得 World ID，客戶需要使用 Worldcoin 的 「orb」，據指題一個銀球，大小與保齡球差不多，進行當面虹膜掃描。一旦 「orb」的虹膜掃描驗證該人是真人，它就會創建一個世界身份證。

世界幣背後的公司是位於舊金山和柏林的人類工具公司（Tools for Humanity）。

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該項目在測試階段就擁有 200 萬用戶，隨著周一的推出，Worldcoin 正在將 「orbing 」業務擴展到 20 個國家的 35 個城市。作為一種誘惑，在某些國家註冊的用戶將獲得 Worldcoin 的加密貨幣代幣 WLD。

聯合創始人Alex Blania告訴《路透社》，World ID的加密貨幣方面非常重要，因為加密貨幣區塊鏈可以以保護隱私的方式存儲World ID，而且不會被任何單一實體控製或關閉。
 

該項目稱，在像 ChatGPT 這樣的生成式人工智能聊天機器人時代，「世界 ID 」將是必要的。世界 ID 可以用來區分真人和在線人工智能機器人。

最大的加密貨幣交易所 Binance 表示將掛牌交易 Worldcoin，交易時間暫定為格林尼治標準時間週一上午 9 點。

Altman告訴《路透社》，世界幣還可以幫助解決生成式人工智能將如何重塑經濟的問題，稱：「人們將被人工智能增壓，這將產生巨大的經濟影響。」

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Altman喜歡的一個例子是全民基本收入（UBI），這是一種通常由政府管理的社會福利計劃，每個人都有權獲得支付。由於人工智能 「將做越來越多人們現在做的工作」，Altman認為全民基本收入有助於消除收入不平等。由於只有真人才能擁有 「世界身份證」，因此在部署 UBI 時，它可以用來減少欺詐行為。

Altman認為擁有UBI的世界將是 「非常遙遠的未來」，而且他也不清楚什麼實體可以發放貨幣，但世界幣為其成為現實奠定了基礎。他說：「我們認為，我們需要開始嘗試一些事情，這樣才能知道該怎麼做。」

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撰文 : 蔡子俊

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