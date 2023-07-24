▲ 【新股IPO】至少6家內地珍珠奶茶製造商據報排隊赴香港或美國上市 奈雪的茶前車可鑑?

彭博引述消息人士報道，至少6家內地珍珠奶茶製造商正在香港及美國排隊進行首次公開發行（IPO），包括蜜雪冰城、滬上阿姨、茶百道、購的蜜、霸王茶姬及新時沏，這或與內地窗口指導禁止有關企業在內地上市有關，銀行家遂競相推銷珍珠奶茶到內地以外地方進行IPO。

綜合消息指，滬上阿姨、茶百道、購的蜜及新時沏已鎖定在港上市，霸王茶姬則赴美上市，至於內地最大茶飲店蜜雪冰城則仍未決定上市地點。

幾乎所有珍珠奶茶店採特許經營店模式

報道指，中國監管機構早前發布指導意見，禁止某些類型的企業在內地A股市場上市，如酒類及補習企業，同時建議倚賴爆發性特許經營業務模式的企業，也不要在A股上市。

據位於北京的精品投行Chanson & Co.指，幾乎所有珍珠奶茶製造商都採用特許經營店的業務模式，而且絕大部分都處於虧損狀態，令其很難達至A股IPO的標準。

不過，兩年前在港上市的奈雪的茶 （02150） 股價表現未如理想，潛水約70%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】瑞銀李鎮國：恒指若企穩20000 大型新股才易推出應市

相關文章：【新股IPO】上海壁仞智能科技據報最快今年赴港上市 最快未來幾周遞表

編輯：陳韻妍