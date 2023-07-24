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【中國儒意 136】 中國儒意購北京萬達投資49%股權 間接入股萬達電影

股樓投資 16:16 2023/07/24

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中國儒意（00136）宣布，旗下的上海儒意以22.62億元人民幣現金代價，收購大連萬達集團旗下北京萬達文化產業集團持有的北京萬達投資49%股權。該交易已於上周四（20日）簽訂股權轉讓協議。中國儒意表示，將以內部資源支付交易代價。在交易公布後，股價波動，今日（24日）復牌後曾升超過8%，惟其後一度倒跌近10%，低見2.37元，收報2.57元，跌2.3%，成交額3.6億元。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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北京萬達投資主要從事電影製作、大型演出、娛樂等業務，持有萬達電影（深﹕002739）36.5%股權。中國儒意認為，北京萬達投資的財務表現和未來發展前景正面，此舉可以擴大公司的優質投資組合，為股東創造更高的投資回報。值得留意的是，中國儒意在是次交易中，還需向北京萬達文化提供8億元人民幣的零息借款。

此次交易被外界視為萬達集團繼續加速資產出售以償還債務的一環。事實上，萬達集團近期面臨償債壓力加大，穆迪和標普評級機構也對其償債能力表示擔憂。

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記者：郭秀慧

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港股 穆迪 收購 復牌 評級機構 電影 中國儒意（00136）

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