【券商點睇】大華繼顯料快手次季盈利改善 維持買入評級 目標價升至93元

大華繼顯發表研究報告指，相信快手（01024）電商業務GMV（商品成交金額）以及網路營銷業務的快速增長勢頭，將成為第二季收入增長的主要推動力，而外部廣告已經歷正面轉勢，尤其是在綫遊戲廣告。該行預計，強勁的收入增長和營運槓桿，將推動快手的利潤率表現持續改善，維持「買入」評級，目標價由90元調高至93元。

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大華繼顯指，快手電子商務GMV增長料較此前預料的30%增速為高，主要由電子商務廣告和外部/品牌廣告收入的恢復推動。此外，該行指，鑑於暑假期間需求增加，管理層預計外部廣告增長將出現積極轉變，尤其是在綫遊戲和互聯網服務客戶的貢獻，快消品、交通運輸和金融等其他綫下垂直行業也出現了令人鼓舞的改善。管理層又預期，第二季毛利率將優於預期的46.5%，並預告季內將實現盈利，經調整營業溢利料升至12億元人民幣。

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另外，有內地傳媒報道，演員成龍將於本周六（7月29日）晚上8點在快手開啟獨家直播，作為快手夏日星願派對系列直播之一，此次成龍直播將以「野營談唱會」的形式開播。

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