【再見藍鳥】 Twitter換新LOGO「X」 馬斯克：告別Twitter和所有鳥類

Twitter擁有者馬斯克（Elon Musk）周日（23日）表示，在承認廣告商回流緩慢之後，他將採取更多措施，通過品牌重塑將Twitter帶向新的方向，決定用 「X 」取代其著名的「藍鳥」標誌。

這一變化在周日晚間的網站上並不明顯，此前馬斯克最近承認，廣告收入仍然只有過去的近一半。受此影響，Twitter 的現金流一直是負數，而且債務負擔沉重。

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調查公司Forrester研究總監普勞克斯（Mike Proulx）周日表示，換標誌將進一步疏遠 Twitter 的原有用戶群，而這些用戶群曾經是 Twitter 的忠實用戶。他認為：「一方面，你可以說他（馬斯克）將擺脫一個標誌性品牌。另一方面，他也預示著曾經的 Twitter 將迎來新的一天，公司將朝著不同的方向發展，擁有不同的用戶群。」

馬斯克在周日的一篇文章中說，他想改變 Twitter 的標誌，並調查了他的數百萬粉絲是否贊成將網站的配色方案從藍色改為黑色。他發布了一張以黑色外太空為主題背景的風格化 X 的圖片。他直言：「很快，我們將告別 Twitter 品牌，並逐漸告別所有的鳥類。」

周日下午晚些時候，Twitter 的新任首席執行官雅卡里諾（Linda Yaccarino）在Twitter上寫道： 「無論是在生活中還是在商業中，能有第二次機會再次給人留下深刻印像是一件非常難得的事情。Twitter 給我們留下了深刻印象，改變了我們的溝通方式。現在，X 將更進一步，改變全球城市廣場。」。

今年 4 月，Twitter 傳統的藍鳥標誌被 Dogecoin 的柴犬暫時取代，推動了加密貨幣市值的飆升。

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記者：郭秀慧