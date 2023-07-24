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【港元定存】港元定存高息王20厘 10銀行定存息跑贏銀債5厘包底息

15:49 2023/07/24

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渣打今天勁加半年港元定存息0.4厘至3.8厘。

焦點港銀逾5厘港元定存計劃

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其他港銀逾5厘港元定存計劃

港銀年息（厘）存期起存額（元）備註
渣打8.07天10萬1月9日加3厘，白金外滙會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，上限2000萬元
工銀亞洲8.07天10005月1日新推，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卡；手機e開戶享8厘，以上限20萬元新錢計，賺息307元。若分行開立為6.8厘，至7月底
集友7.07天10萬6月30日加1厘，適合個人及公司客戶，兌換資金，網上、手機銀行或分行開立，不設上限
南商6.07天10006月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬元；兌換資金，上限1000萬元，至9月13日
渣打5.5兩周10萬1月9日新推，白金外滙會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，上限2000萬元
花旗5.01個月不設最低存款額4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）；（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記享優惠；上限2000萬元
註：最終條款以銀行公布為準，截至7月24日

港元拆息持續回落，1個月拆息兩連跌至5.14厘。今天（7月25日）2間銀行調整港元定期存款息，渣打香港 （02888） 勁加半年期年息0.4厘，新息率至3.8厘；交銀香港微升3個月0.05厘至4.15厘。

專家預期下半年本港經濟顯著復甦，發鈔行高息吸存貸款漸有出路。星展研究部香港經濟師謝家曦回應本報查詢指，料第2季GDP升3.4%，第3季加快至升5.2%，末季更顯著急彈7.5%；今年全年錄得4.8%升幅，明年放緩至只升2%。

論盡4大行的息率，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月享5厘息，半年年息減至4.91厘，1年息率也削至4.88厘。另外，中銀香港傳推3個月及半年年息享4.1厘，1年息率4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的入場費更低至1萬元。渣打則傳向特選大戶推3個月年息4.15厘，半年年息4.25厘及1年息率4.2厘；惟未悉3大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。

4大行牌價息率：

3個月：

  • 恒生4.1厘（網上理財優惠）
  • 滙豐及中銀香港3.3厘
  • 恒生3.3厘（分行或電話理財優惠）

半年：

  • 渣打3.8厘（今天加0.4厘）
  • 滙豐及中銀3.4厘
  • 恒生3.3厘

1年：

  • 中銀及渣打3.4厘
  • 恒生3.1厘

定存回報Vs銀債回報 視乎投資金額

另方面，本周五（28日）推售的銀債，保底息5厘，同屬超低風險的港元定期存款，現時有10間銀行提供5厘或以上的定存息，例如冠絕全城的息率是建行亞洲7天年息享20厘，縱在牌面上跑贏銀債，可是，以門檻50萬元計，期內只賺取1918元利息；同樣，星展7天年息享10厘，入場費50萬元，以上限500萬元計，期內賺息9589元；渣打香港7天有8厘，起存金額10萬元，以上限2000萬元計，期內賺息逾3萬元。

不過，若以賺取利息最多來比較，定存未必輸蝕，畢竟銀債個人分派上限是100手（每手1萬元），1年收息5萬元，3年袋息15萬元。

再舉花旗1個月年息5厘為例，不設最低存款額，但封頂額在2000萬元，期內賺盡最多是8.3萬元利息。

至於集友7天年息有7厘、中銀香港及滙豐相同短存更齊享10厘，3大小銀行皆不設存款上限。假如大戶豪擲3000萬元在兩大發鈔行開立短存，速賺約5.7萬元利息，毋須鎖死3年，按理賺息較銀債多。

此外，回顧上周4個交易日，全周有10間銀行調整港元定存息，當中6加3減，大眾銀行則又加又減頻密調整。加息者包大新 （02356） 兩連加累升3個月年息0.3厘至3.9厘；惟平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）卻減3個月、半年及1年年息0.1厘至險守4厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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