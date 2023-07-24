【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

▲ 【大行報告│內需股】瑞銀調低運動服裝、餐廳和零售公司的盈利預測 以反映宏觀經濟疲軟

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指，由於宏觀展望轉弱，該行下調了部分涵蓋體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測，以考慮到今年國內宏觀經濟疲軟及對第二季溫和政策刺激預期，看好具有海外擴張勢頭、物有所值、高增長潛力、高效成本控制和更高DTC銷售組合的公司。

據瑞銀的管道調查，由於消費者信心減弱，五一假期後運動服飾需求明顯放緩，加上去年基數較高，經銷商6月份零售額按年呈低個位數負增長至中個位數正增長，故下調對運動服裝公司的盈利預測，以反映2024至25年行業增長放緩，並預期運動服飾上半年盈利分化。

餐飲股料受惠於成本控制措施支撐盈利

餐飲方面，瑞銀預計，受惠於成本控制措施支撐盈利，例如重新談判租約以改善租賃條款、採用更高效的人力結構並減少員工、聘用兼職員工和數位化。

彭燕燕表示，內地在重新開放，部分零售企業仍保留在疫情期間實施的一些成本節約措施，特別是在租金和工作力成本方面，預計大型連鎖店將受益於：（1）提高與房東的議價能力；（2）在數位化和運營改進的推動下，勞動力結構更加高效，該行看好海外擴張帶動增長的企業。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行報告│內需】瑞銀看好5隻內需股 惟下調多隻體育用品股目標價（附目標價表）

相關文章：【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度 偏好5隻內需股

編輯：陳韻妍