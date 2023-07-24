  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

股市 15:49 2023/07/24

分享：

分享：

【大行報告│內需股】瑞銀調低運動服裝、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指，由於宏觀展望轉弱，該行下調了部分涵蓋體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測，以考慮到今年國內宏觀經濟疲軟及對第二季溫和政策刺激預期，看好具有海外擴張勢頭、物有所值、高增長潛力、高效成本控制和更高DTC銷售組合的公司。

據瑞銀的管道調查，由於消費者信心減弱，五一假期後運動服飾需求明顯放緩，加上去年基數較高，經銷商6月份零售額按年呈低個位數負增長至中個位數正增長，故下調對運動服裝公司的盈利預測，以反映2024至25年行業增長放緩，並預期運動服飾上半年盈利分化。

餐飲股料受惠於成本控制措施支撐盈利

餐飲方面，瑞銀預計，受惠於成本控制措施支撐盈利，例如重新談判租約以改善租賃條款、採用更高效的人力結構並減少員工、聘用兼職員工和數位化。

彭燕燕表示，內地在重新開放，部分零售企業仍保留在疫情期間實施的一些成本節約措施，特別是在租金和工作力成本方面，預計大型連鎖店將受益於：（1）提高與房東的議價能力；（2）在數位化和運營改進的推動下，勞動力結構更加高效，該行看好海外擴張帶動增長的企業。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行報告│內需】瑞銀看好5隻內需股　惟下調多隻體育用品股目標價（附目標價表）

相關文章：【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度　偏好5隻內需股

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 瑞銀 運動 餐飲 零售 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬　前周與華為余承東吃飯交流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款