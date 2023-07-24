【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧八 特別隱藏版 裏鍋島

富久千代酒造有很多優秀的清酒，他們的純米吟釀雖沒有特別純米系列那樣多款式，但每款純米吟釀都非常優質，同時獲得很多成就。鍋島的純米吟釀系列分別採用五百万石、北雫、赤磐雄町和山田錦來釀造，除此之外，還有一款特別隱藏版，同時是限定品的「鍋島純米吟醸 隠し酒」，亦稱為「裏鍋島」。

裏鍋島有一個非常有趣的酒標，酒標上的所有文字都水平反轉的，更加引人入勝。除了精米步合的資料之外，其他的資料並沒有透露，不過相傳酒造同時採用了山田錦、雄町和五百万石來釀造。即使裏鍋島現時已經量產化，但在日本仍然是一枝難求，更何況是香港！而且每一年裏鍋島的味道都有點兒不一樣，但絕對是往好的方向發展。

裏鍋島擁有豐富的水果及蜂蜜香，隨著溫度的改變會不斷的變化，雖然難以捉摸，但總言之一定會令人着迷。由於酒造為了能夠更好地控制酒質，將本來是生酒的裏鍋島改為經過火入處理，暫停了出產生酒。

此外，還有另一款清酒曾經推出火入版，現在只有出產生酒，就是鍋島的純米吟醸 五百万石 生酒。鍋島以橙色的酒標來代表該酒是未經火入的清酒，而這款清酒採用了廣受好評的五百万石，精米步合為50%，發揮其複雜辛口的特性來襯托出甜瓜般的香氣和甜味。此外，清酒沒有受到加熱處理，壓榨後立即裝瓶出貨，因此帶有微碳酸，這也是生酒特有的口感，加上製麴所產生的「深層酸度」創造了立體的味道和強烈的口感，而米的辛口味道中亦帶有淡淡的甜味，這種反差感給人留下了深刻的印象！

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今篇先為大家介紹以上清酒，下星期繼續分享。

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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