【搶人才】鐵路公司出差也不坐鐵路　每周機票開支達10萬元

交通運輸公司大多都會鼓勵員工出行時使用自家的服務，但當不得不承認選用其他方式更好時，會否更尷尬？英國鐵路公司Network Rail就被媒體揭發，每星期為員工出差支付1萬英鎊（約10萬港元）購買機票，原因是比坐火車便宜更多。

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據英國《太陽報》報導，Network Rail在2022年為員工購買了2,600多張機票，其中985張是英國境內機票、1,622張是國際機票。Network Rail在英國運營著32,187公里的火車軌道，有直達鐵路連接伯明翰和格拉斯哥，長度不到483公里，但依然有72次為員工出差選擇了坐飛機。Network Rail一位董事就花費了8,000英鎊（約8萬港元）購買了35張國內機票，這代表他也承認，乘坐飛機比火車票更便宜。

有指英國的火車票價是全歐洲最昂貴，按英國通貨膨脹數據，現在的票價幾乎是1987年的五倍，但英國的火車服務卻經常受到延誤、取消和罷工的困擾。鐵路公司大力提倡使用火車上下班，因為火車比從郊區開車進城更環保，但太陽報揭發的以上事件後，讓受苦於延誤和罷工的英國工薪階層感到震驚。

Network Rail發言人向媒體表示，該公司正於全球市場中爭奪頂尖人才：「作為公共機構，與私營部門相比，我們必須用更創新和靈活手法來爭奪來自國際競爭市場的優秀人才。我們始終鼓勵員工乘坐鐵路出行，但考慮到時間限制等因素，也允許乘坐飛機。總體而言，我們大約94%的商務出行是通過鐵路進行的。」

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責任編輯：李智賢

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