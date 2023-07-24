【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬　前周與華為余承東吃飯交流

▲ 【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬 前周曾與華為余承東吃飯交流

理想汽車 （2015） （美：LI）首席執行官李想在社交媒體發文指，在業務方面，「本月沒有什麼驚喜，年初生產計劃制定少了，瓶頸是產多少賣多少，這個階段我不添亂是最重要的」。不過，李想提到，理想L8加理想L9銷量從3月份最低點的1.2萬輛，本月將超過2萬輛的新高。

李想指出，第三季度自己目標是「抓緊各種補課和學習」，以及製定2024年的銷售計劃、營運計畫及預算，強調「2024年的目標就不能定少了，也不能盲目自信」。

產能限制銷售

銷量方面，李想稱：「經過團隊的努力和同行的助力，配合孩子放假出行的巨大需求，本月將超過2萬輛/月的新高，如果不是產能的限制。」

李想透露，自己前周和智能晶片公司地平線餘凱等AI界大人物去黃山學習，「重點學習了AI Agent的應用邏輯，以及如何優化大模型訓練的成本」，隨後去長春參加汽車工業協會的會議，「三個新勢力開開心心的聚在一起。還和余總（華為余承東）吃飯交流，認識這麼久第一次坐在一起吃飯」。

理想汽車早前內部架構調整，李想稱，上週銷售體系變革運行6個月的省總經理全都回到北京，自己先是和他們開展一天的培訓，然後帶著省總們去清華經管學院學習肖教授的財務和戰略基礎課程。

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記者：李哲毅