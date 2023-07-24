  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬　前周與華為余承東吃飯交流

股市 15:19 2023/07/24

分享：

分享：

【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬　前周曾與華為余承東吃飯交流

理想汽車 （2015） （美：LI）首席執行官李想在社交媒體發文指，在業務方面，「本月沒有什麼驚喜，年初生產計劃制定少了，瓶頸是產多少賣多少，這個階段我不添亂是最重要的」。不過，李想提到，理想L8加理想L9銷量從3月份最低點的1.2萬輛，本月將超過2萬輛的新高。

李想指出，第三季度自己目標是「抓緊各種補課和學習」，以及製定2024年的銷售計劃、營運計畫及預算，強調「2024年的目標就不能定少了，也不能盲目自信」。

產能限制銷售

銷量方面，李想稱：「經過團隊的努力和同行的助力，配合孩子放假出行的巨大需求，本月將超過2萬輛/月的新高，如果不是產能的限制。」

李想透露，自己前周和智能晶片公司地平線餘凱等AI界大人物去黃山學習，「重點學習了AI Agent的應用邏輯，以及如何優化大模型訓練的成本」，隨後去長春參加汽車工業協會的會議，「三個新勢力開開心心的聚在一起。還和余總（華為余承東）吃飯交流，認識這麼久第一次坐在一起吃飯」。

理想汽車早前內部架構調整，李想稱，上週銷售體系變革運行6個月的省總經理全都回到北京，自己先是和他們開展一天的培訓，然後帶著省總們去清華經管學院學習肖教授的財務和戰略基礎課程。

相關文章：

【電動車】理想汽車CEO李想：7月第2周起產能將提升到每周8000輛　料月尾體現成果

【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛　目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

記者：李哲毅

港股 美股 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 汽車 理想集團 華為
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

下一篇文章

【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【港股市況】內房股插水、碧服急瀉17%　恒指全日跌407點　友邦挫近4%（不斷更新）
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成　碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為超強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款