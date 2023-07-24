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英鐵路網公司每周逾10萬機票開支 變相認搭飛機更平

環球社會熱點 16:15 2023/07/24

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英國媒體披露，鐵路網公司（Network Rail）於2022年時，每周平均花費1萬英鎊（約10.1萬港元）在機票出差開支，變相承認機票比鐵路票價更便宜。

歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼 【下一頁】

英國《太陽報》透過資訊自由法，取得鐵路網公司員工出差開支數據，當中披露去年旗下員工購買985張英國國內機票，以及1,622張國際航班機票。

72次國內航班機票為來往伯明翰及格拉斯哥，即使鐵路網公司有直通列車，但員工仍選擇飛機，單程火車票要價最高可達206英鎊（約2,071港元）。

年薪逾33萬英鎊的董事Michelle Handforth亦被指，去年為35張機票申請報銷近8,000英鎊。

英智庫質疑 擴建機場無助促進經濟增長 【下一頁】

鐵路網公司發言人表示，總體而言員工出差時多達94%是利用鐵路服務。即使公司鼓勵民眾利用鐵路服務出行，但在出差時考慮時間限制等因素下，員工亦可選擇改搭飛機。

地球之友（Friends of the Earth）代表Mike Childs直言，眾所周知鐵路是更友善環境的交通工具，今次數據反而令鐵路網公司「蒙羞」。

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責任編輯：吳漢培

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